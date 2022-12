Lewandowski "problemem do rozwiązania". Wielki dylemat Xaviego

Zastąpienie piłkarza, który w 19 meczach zdobył 18 goli i zaliczył cztery asysty to naprawdę trudne zadanie. A przed takim stanie FC Barcelona, która w najbliższych trzech kolejkach ligowych będzie musiała poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Wszystko przez zawieszenie nałożone po geście wykonanym w starciu z Osasuną. Sędzia uznał, że polski napastnik próbował w ten sposób go obrazić. I nie pomogły tłumaczenia, że jedynie Xavi mógł zrozumieć intencje. Nie brakuje jednak głosów, że absencja Polaka może pomóc jego drużynie. Taką hipotezę sformułowali dziennikarze ESPN. Wydaje się, że sami Hiszpanie wychodzą z innego założenia.

Trzy opcje FC Barcelony do zastąpienia Roberta Lewandowskiego

"Lewandowski, problem do rozwiązania" - tak głosi tytuł tekstu "Mundo Deportivo", który napisał Victor Munoz, były piłkarz FC Barcelony. Munoz skupia się w nim nad dylematem, który czeka Xaviego Hernandeza w związku z zawieszeniem Roberta Lewandowskiego. Polak nie zagra w trzech najbliższych spotkaniach ligowych, w tym przeciwko Espanyolowi na koniec 2022 roku.

W tekście możemy przeczytać o trzech opcjach, które ma do wyboru trener FC Barcelony. Pierwsza dotyczy zastąpienia Lewandowskiego Ansu Fatim. Miałby on utrzymać poziom strzelecki i zwiększyć szybkość w ataku, ale jednocześnie mógłby wyjść jego brak doświadczenia w pojedynkach fizycznych z obrońcami Espanyolu.

Pozostałe dwie opcje to Ferran Torres i Memphis Depay. Munoz podkreśla, że Hiszpan jest pracowity, pojawia się do gry i może pomóc w pressingu. Z kolei Holender nie jest typowym środkowym napastnikiem, ale może być trudny do upilnowania przez rywali.

Jeden z trójki Fati, Torres i Depay ma uzupełnić duet skrzydłowych, którymi mają być Ousmane Dembele i Raphinha. Wtedy cała trójka mogłaby się wymieniać pozycjami w trakcie spotkania, żeby zaskakiwać oponentów.

Kilka dni temu "Mundo Deportivo" przeprowadziło ankietę w sprawie zastępcy Roberta Lewandowskiego i większość Internautów wskazała na Ansu Fatiego. Młody napastnik zebrał aż 55 proc. głosów. 20-letni Hiszpan wyleczył już kontuzję i w tym sezonie zagrał dla Barcy 20 meczów, w których zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty.

A na kogo ostatecznie postawi Xavi? Odpowiedź na to pytanie poznamy 31 grudnia, gdy o 14:00 FC Barcelona zagra u siebie z Espanyolem.