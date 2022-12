Piłkarz Barcelony marzy o hitowym transferze. "Gdybym mógł kupić jednego zawodnika"

Eric Garcia występuje w FC Barcelonie od lipca 2021 roku, gdy za darmo trafił na Camp Nou z Manchesteru City. Stoper niejako "minął się" z Leo Messim, który tamtego lata opuszczał Barcelonę. Klub nie mógł podpisać z nim nowej umowy z powodu ogromnych problemów finansowych. Ostatecznie Argentyńczyk związał się kontraktem z PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

"Messi jest najlepszym piłkarzem, jakiego widziałem"

21-latek był gościem kanału Jijantes na platformie Twitch, na której wypowiedział się bieżących tematach związanych z sytuacją w FC Barcelonie, najbliższym meczu, czy przyszłości Leo Messiego.

- Gdy trafiłem do Barcelony, to powiedziałem, że wreszcie mogę zobaczyć Messiego, a on wtedy odszedł z klubu. Jest najlepszym piłkarzem, jakiego widziałem, co pokazał na mistrzostwach świata. Gdybym mógł kupić jednego zawodnika, to kupiłbym Messiego - stwierdził Eric Garcia.

Odniósł się także do najbliższego spotkania z Espanyolem. - Wiele emocji wiąże się z tym meczem. Ci z nas, którzy grali w La Masii [szkółka piłkarska FC Barcelony - przyp. red.], wiedzieli, że najważniejszym meczem był ten z Espanyolem. Wiemy, jak ważny jest on dla nas i dla klubu. Mecz w Sylwestra? Trochę to dziwne, bo nikt nie jest przyzwyczajony do takiego kalendarza spotkań.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Garcia może nie spełnić marzenia o gry z Leo Messim

Wydaje się jednak, że Eric Garcia nie spełni swojego marzenia o grze z Leo Messim. Pod koniec listopada "Marca" poinformowała, że temat powrotu Messiego do FC Barcelony jest "utopią". Dziennik podał dwa powody takiego stanu rzeczy. Pierwszym są chłodne relacje Messiego z Laportą. Zawodnik wciąż nie zapomniał szefowi FC Barcelony, że ten pozwolił mu odejść z klubu latem 2021 r. Messi miał ostro posprzeczać się z Laportą i chociaż od tamtych wydarzeń minęło już sporo czasu, to stosunki obu panów nie uległy znacznej poprawie. Drugim powodem, dla którego powrót Argentyńczyka wydaje się niemożliwy, są finanse FC Barcelony, która wciąż ma wielkie długi.

Do tego w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Messi jest blisko przedłużenia kontraktu z PSG, który wygasa latem 2023 roku. Najnowsze informacje na ten temat przekazał Guillem Balague. Jego zdaniem dyrektor sportowy PSG Luis Campos po czterech miesiącach doszedł do porozumienia z Jorge Messim, który jest ojcem i agentem zawodnika.

Garcii i FC Barcelonie pozostaje więc skupić się na sobie i najbliższych spotkaniach. Aktualni liderzy rozgrywek La Liga najbliższe spotkanie rozegrają 31 grudnia o 14:00 przeciwko Espanyolowi. Będą musieli sobie w nim radzić bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za czerwoną kartkę, którą otrzymał przed mundialem w spotkaniu z Osasuną.