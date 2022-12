ESPN: Brak Lewandowskiego może pomóc Barcelonie. "Poświęcenie"

Kapitan reprezentacji Polski będzie zmuszony pauzować przez trzy pierwsze spotkania swojego klubu po zakończeniu mistrzostw świata. Jest to wynik zawieszenia, spowodowanego czerwoną kartką w starciu z Osasuną. 34-latek zdobył 18 bramek w 19 spotkaniach w barwach "Dumy Katalonii", lecz zdaniem dziennikarzy "ESPN", jego brak może paradoksalnie okazać się korzystny dla ekipy Xaviego Hernandeza.

Z Lewandowskim Barcelona jest bardziej przewidywalna

FC Barcelona w rozgrywkach ligowych jest liderem z dwoma punktami przewagi nad Realem Madryt po 14. kolejkach, ale duży cień na ich postawę w tym sezonie rzuciła Liga Mistrzów, w której nie wyszli z grupy. Teraz Barca będzie musiała sobie poradzić bez swojego najskuteczniejszego napastnika, który dał jej sporo punktów — zdobywał, chociażby zwycięskie i jedyne bramki w pojedynkach z Majorką czy Valencią. Zdaniem "ESPN" gra podopiecznych Xaviego z typową "dziewiątką" jaką jest Lewandowski, jest jednak bardziej przewidywalna.

"To, co zostaje poświęcone w grze z Lewandowskim, to płynność gry, szybka zmiana pozycji i kreatywne wykorzystanie posiadania piłki w ostatniej tercji boiska. Budowanie gry przez Lewandowskiego nie jest fantastyczne. I chociaż nie jest napastnikiem, który samolubnie operuje wokół pola karnego, czekając na podania, jest bez wątpienia staroświeckim numerem dziewięć" - pisze Graham Hunter, dziennikarz od lat specjalizujący się w ekipie Barcelony. To autor książki "Barca. Za kulisami najlepszej drużyny świata".

Zauważa on, że Lewandowski miał problemy w meczach z rywalami z najwyższej półki — nie zdobył gola z Realem Madryt, z Interem w Mediolanie czy obu spotkaniach z Bayernem Monachium. Dziennikarz porównuje nawet występy przeciwko "Królewskim" i Bawarczykom na Camp Nou do występów kapitana reprezentacji Polski na niedawnym mundialu w Katarze. "W wieku 34 lat jego szybkość spada, to jest całkowicie naturalne. Nie wygra sprintu przy podaniu za linię obrony. Jest mało prawdopodobieństwo, że ogra obrońcę dryblingiem" - ocenia Hunter.

Lepsze wykorzystanie szybkości przy kontrach

Na każdym kroku stara się docenić on profesjonalizm Lewandowskiego oraz jego bramkowy wkład w tegoroczne wyniki Barcelony. Podoba mu się jego zaangażowanie w drużynę, ale zwraca uwagę, że jego gole padają jedynie, gdy "Duma Katalonii" zdecydowanie dominuje nad rywalem, lecz jednocześnie jest wtedy bardziej podatna na kontrataki, gdyż z tyłu zostaje dwójka zawodników.

Brak Lewandowskiego i oparcie gry na szybkich skrzydłowych oraz Gaviego czy Pedriego, wchodzących z drugiej linii, może pozwolić na lepsze kontrataki oraz na czerpanie korzyści z rotacji pozycji. Jako przykłady ma posłużyć spotkanie z Viktorią Pilzno czy godzina gry z Osasuną, gdy Polak obejrzał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska. W Pampelunie, mimo gry w osłabieniu, podopieczni Xaviego zwyciężyli 2:1, odwracając losy meczu.

Dziennikarz "ESPN" twierdzi, że zawieszenie pomoże również samemu Robertowi Lewandowskiego, który jest przyzwyczajony do krótkiej przerwy zimowej podczas gry w Bayernie. 34-latek opuści trzy najbliższe ligowe spotkania FC Barcelony — z Espanyolem oraz wyjazdowe z Atletico Madryt i Realem Betis.