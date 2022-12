Hiszpanie oburzeni zawieszeniem Lewandowskiego. "Absurdalna kara"

Robert Lewandowski otrzymał czerwoną kartkę w meczu Barcelony z Osasuną Pampeluna tuż przed mistrzostwami świata w Katarze. Polski napastnik został zawieszony na trzy mecze z powodu gestu wykonanego przy schodzeniu z boiska, o czym zdecydowała Komisja ds. Rozgrywek. - To dla mnie bardzo trudny czas i ciężko zrozumieć mi tę decyzję. Uważam, że trzy mecze zawieszenia to zdecydowanie za dużo, za to, co zrobiłem. Co to do tego nie mam żadnych wątpliwości. To bardzo bolesne dla mnie - mówił Lewandowski w rozmowie z dziennikiem "Sport".

Hiszpanie oburzeni zawieszeniem Lewandowskiego. "Absurdalna i nieproporcjonalna kara"

Kataloński dziennik "Sport" postanowił odnieść się do zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Zdaniem Lluisa Mascaro, dyrektora gazety, ta kara nie jest adekwatna do zachowania polskiego napastnika. "Nie było przebaczenia dla Lewandowskiego. To absurdalna i nieproporcjonalna kara, która szkodzi Barcelonie po wznowieniu rozgrywek, po mundialowej przerwie. Mimo tego Lewandowski dzięki swojemu doświadczeniu i osobowości zdobył zaufanie Xaviego i kibiców, którzy powitali go jako swoją nową gwiazdę" - czytamy w artykule.

"Barcelona, osierocona po Leo Messim potrzebowała gwiazdy, która by ich utrzymała na powierzchni. I znaleźli, zarówno piłkarski, jak i emocjonalny punkt odniesienia w Lewandowskim. Robert od pierwszego dnia zintegrował się z klubem, doskonale rozumiał historię Barcelony. Stał się najlepszym ambasadorem modelu Blaugrany. Być może Lewandowski jest najlepszym zawodnikiem, jakiego Barcelona sprowadziła od dłuższego czasu. A ci, którzy krytykowali ten ruch ze względu na wiek, muszą zobaczyć obecne dowody" - pisze Lluis Mascaro o Lewandowskim.

"Sport" uważa też Roberta Lewandowskiego za piłkarza niezastąpionego, przytaczając liczby: 18 bramek w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach. "Jego nieobecność stwarza duży problem dla Xaviego, który musi szukać zastępstwa. Trener ma do dyspozycji pięciu napastników, w tym trzech piłkarzy, którzy mogą zagrać na pozycji Lewandowskiego: Ansu Fatiego, Ferrana Torresa i Memphisa Depaya. Choć nikt w pełni nie zastąpi Polaka, to Xavi ma wystarczająco dużo piłkarzy, by zminimalizować jego brak" - napisał kataloński dziennik.

Zawieszenie dla Roberta Lewandowskiego oznacza, że polski napastnik nie zagra w ligowych meczach z Espanyolem, Atletico Madryt i Realem Betis. Po raz pierwszy Lewandowski zagra w LaLiga w nowym roku 22 stycznia, w starciu przeciwko Getafe. FC Barcelona zakończyła pierwszą część sezonu jako lider ligi hiszpańskiej z 37 punktami po 14 meczach i z dwoma punktami przewagi nad drugim Realem Madryt.