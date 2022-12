Hiszpanie ujawniają sensacyjny transfer Realu. Gwiazda Bayernu na okładce

Po zakończeniu tegorocznych mistrzostw świata w Katarze do gry powoli wracają rozgrywki klubowe. Pierwszym przeciwnikiem Realu Madryt po przerwie będzie Real Valladolid, z którym piłkarze Carlo Ancelottiego zmierzą się w najbliższy piątek o godz. 21:30. Co prawda obecnie nie jesteśmy w trackie okna transferowego, jednak hiszpańskie media już teraz rozpisują się nad planami "Królewskich" na najbliższe lata.

Alphonso Davies na celowniku Realu Madryt

Jak donosi dziennik "AS" Real Madryt planuje ściągnąć na Santiago Bernabeu lewego obrońcę Bayernu, Alphonso Davies'a. Kontrakt 22-latniego Kanadyjczyka z mistrzami Niemiec jest ważny do 2025 roku, dlatego "Królewscy" pragną przeprowadzić transakcję dopiero w 2024 roku, gdy do końca umowy piłkarza pozostanie tylko rok. Wiąże się to rzecz jasna z ceną, jaką należy wyłożyć za Davies'a. Jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach 70 mln euro przez co Kanadyjczyk znajduje się w czołówce najdroższych piłkarzy "Bawarczyków".

Według władz Realu Alphonso Davies to najlepsza opcja na uzupełnienie lewej obrony. Ze względu na swój wiek zawodnik bez problemu mógłby stać się filarem defensywy mistrzów Hiszpanii na wiele lat. 22-letni obrońca trafił do Bayernu Monachium w 2019 roku z Vancouver Whitecaps FC za 10 mln euro. Do tej pory zawodnik rozegrał w koszulce "Die Roten" aż 134 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zaliczył 21 asyst.

Alphonso Davies to także reprezentant Kanady. W narodowej drużynie piłkarz wystąpił 36 razy, co przełożyło się na 13 bramek. Kanadyjczycy bardzo dobrze zaprezentowali się na katarskim mundialu, jednak pomimo efektywnej gry zawodnicy John'a Herdman'a zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie.