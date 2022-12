Depay pogrywa z Barceloną. Napastnik robi wszystko, by uprzykrzyć życie

Memphis Depay do FC Barcelony trafił w lipcu 2021 roku, kiedy to skończył się jego kontrakt z Olympique Lyon. Od tamtej pory zagrał dla hiszpańskiego klubu 41 meczów, w których zdobył 14 goli i zaliczył dwie asysty. W tym sezonie nie dostaje jednak wiele szans od trenera Xaviego, a jego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca 2023 roku. Barcelona ma ostatnią szansę, by zarobić na jego sprzedaży, ale zawodnik odrzuca wszystkie przychodzące oferty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Memphis Depay nie daje zarobić FC Barcelonie. Napastnik odrzuca wszystkie oferty transferu

Memphis Depay może zagrać na każdej pozycji ofensywnej, ale od początku sezonu przegrywał rywalizację o miejsce w składzie aż z czterema zawodnikami FC Barcelony. Xavi wolał wybierać Roberta Lewandowskiego, Ousmane Dembele, Ferrana Torresa i Raphinhę. Na domiar złego, Holender od września do mundialu w Katarze zmagał się z kontuzją uda, a w tym czasie do składu powrócił również Ansu Fati. Depay stał się więc szóstym wyborem Xaviego i klub liczył, że pożegna się z nim jeszcze w zimie i zarobi na nim sporo pieniędzy.

"Marca" informuje jednak, że po Holendra ustawia się kolejka chętnych, ale do Barcelony nie wpływają żadne oferty. Ma to mieć związek z postawą 28-latka, który blokuje wszelkie kontakty z potencjalnymi, nowymi pracodawcami. Wszystkim z klubów ma wyjaśniać, że przed czerwcem nie ma zamiaru opuszczać stolicy Katalonii. Jego celem jest odejście z klubu w lecie i zainkasowanie większej prowizji za podpis pod kontraktem z nowymi szefami. Ponadto napastnik chce odejść jedynie do klubu, który zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

FC Barcelona liczy, że Depay ugnie się i odejdzie już w zimie, co pozwoli klubowi zwolnić środki na odnowienie umów z innymi zawodnikami. W czerwcu kończą się kontrakty m.in. Sergi Roberto i Marcosa Alonso. Ponadto Barcelona szuka możliwości, by sprowadzić za darmo innych piłkarzy i podpisać z nimi kontrakty już w styczniu, a przywitać ich w czerwcu.

W gronie chętnych do sprowadzenia Memphisa Depaya mają być m.in. AS Roma, Newcastle United i Manchester United. Ostatnie dwa klubu są gotowe zapewnić 28-latkowi podobne warunki finansowe jak Barca, w Romie zaś musiałby zgodzić się ze sporą obniżką wynagrodzenia.