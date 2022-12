Ambitny plan Lewandowski. "Mam przekonanie, że mi się to udało"

Podpisana latem umowa Lewandowskiego z FC Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wówczas Polak będzie miał już 38 lat. Wtedy również odbędą się następne mistrzostwa świata, których gospodarzem będzie USA, Meksyk i Kanada. Napastnik nie zadeklarował jednak, czy w nich wystąpi.

Lewandowski chce prezentować światowy poziom w wieku 37 lat

- Pamiętam, że mając 20, czy 21 lat, kiedy zaczynałem tak naprawdę piłkarską karierę, myślałem, co zrobić, aby zakończyć ją nie w wieku 33, 34 lat, jak spora grupa zawodników, a dociągnąć do... 37 lat - powiedział Lewandowski w rozmowie z "Mundo Deportivo". Wiek zakończenia kariery przez piłkarzy co chwilę się przesuwa, o czym świadczą popisy 35-letniego Leo Messiego, czy doniedawna wysoka forma Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w lutym skończy 38 lat, lecz akurat u niego widać "ząb czasu".

Lewandowski całą karierę podporządkowywał pod to, aby była ona jak najdłuższa. - Pracowałem cały czas ciężko, abym fizycznie w wieku 37 lat mógł jeszcze występować na światowym poziomie. Mam przekonanie, że mi się to udało. Podczas różnych testów treningowych, mając 34 lata, a za kilka dni rocznikowo już 35, nadal jestem w czołówce - wyznał Polak, który podkreśla w tym rolę swojej żony, Anny.