FC Barcelona opublikowała zdjęcie Lewandowskiego z rodziną. Fani zachwyceni

Tego lata Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Jego transfer wywołał wielkie poruszenie i Polak szybko stał się ulubieńcem kibiców. Hiszpański klub chętnie to wykorzystuje i często publikuje w mediach społecznościowych liczne grafiki i filmy, które przedstawiają napastnika.

FC Barcelona opublikowała świąteczne zdjęcie z Robertem Lewandowskim

Nie inaczej było także w okresie świątecznym. W niedzielę FC Barcelona opublikowała na Twitterze zdjęcie Roberta Lewandowskiego, który wraz z całą rodziną siedzi obok choinki. Na głowach wszyscy noszą ozdoby, przypominające rogi renifera i ubrani są w świątecznym stylu. "Ho Ho Ho" - czytamy w opisie zdjęcia.

Fotografia przypadła do gustu fanom, którzy licznie skomentowali wpis FC Barcelony. "Lewandowski ma tak piękną rodzinę", "Bardzo urocze." - piszą kibice.

To, że Lewandowski jest uwielbiany przez kibiców, nie powinno nikogo dziwić. Polak po przejściu do FC Barcelony stał się gwiazdą drużyny. Do tej pory rozegrał łącznie 19 meczów, w których strzelił aż 18 goli i zaliczył cztery asysty. Jest także liderem klasyfikacji strzelców La Ligi z 13 bramkami na koncie. Teraz Polak ma przedłużone wakacje, ponieważ został zawieszony na trzy mecze za czerwoną kartkę w spotkaniu z Osasuną Pampeluna. W związku z tym na boisko wróci dopiero pod koniec stycznia.

FC Barcelona po 14 kolejkach jest liderem La Ligi z dorobkiem 37 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma dwa punkty przewagi. Już niedługo kataloński klub wznowi rozgrywki ligowe. W sobotę 31 grudnia zmierzy się w derbowym starciu z Espanyolem.

