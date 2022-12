Robert Lewandowski z apelem do kibiców Barcelony. "Moim życzeniem jest"

- Robert Lewandowski w towarzystwie szczerego uśmiechu i profesjonalnej postawy kogoś, kto od lat rozmawia z dziennikarzami, w każdej odpowiedzi emanował zadowoleniem ze wszystkiego, czego doświadcza w Barcelonie - chwalił postawę Lewandowskiego podczas wywiadu Ivan San Antonio, dziennikarz hiszpańskiego "Sportu".

Lewandowski: Chcę, by kibice byli dumni z Barcelony

Dziennikarz spytał reprezentanta Polski o presję związaną z występami w FC Barcelonie.

- Żyję w presji od wielu lat, więc to nie dla mnie. Wiem, że jest duża presja, ale dla mnie to nic nowego. Czasami nawet potrzebuję trochę adrenaliny. Kiedy wchodzę na stadion Camp Nou i czuję dodatkową energię, to wiele dla mnie znaczy - powiedział Lewandowski.

Jego zespół stracił już szansę na wygranie Ligi Mistrzów, ale wciąż może zdobyć aż cztery trofea: Primera Division, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii oraz Ligę Europy.

- Oczywiście wygranie Ligi Mistrzów z Barceloną byłoby marzeniem, ale chcę też wygrać La Ligę, bo to jeden z naszych celów na ten sezon. Mam nadzieję, że wygramy też Superpuchar, bo to tylko dwa mecze. To może być pierwszy tytuł w tym roku i pierwszy dla mnie w Barcelonie. Jeśli chcesz rywalizować na najwyższym poziomie, zawsze musisz myśleć o wygraniu wszystkiego. Oczywiście jest to bardzo trudne, ale trzeba o tym pomyśleć. Bez względu na to, ile będzie czekać nas meczów - dodał Lewandowski.

Polski napastnik zdobył w 19 meczach dla Barcelony zdobył osiemnaście goli i miał cztery asysty.

- Dla mnie ważne było strzelanie bramek, ale nie zadawałem sobie pytania, czy osiągnę konkretną liczbę. Oczywiście wiedziałem, że muszę naciskać, ponieważ pierwsze miesiące będą trudniejsze niż reszta sezonu. Dlatego od pierwszego dnia, od pierwszej minuty, na każdym treningu, musiałem być bardzo skoncentrowany. Nie chciałem tracić czasu. Teraz patrzę w przyszłość i widzę, że moja adaptacja będzie łatwiejsza, a może nawet pójdzie znacznie lepiej - zdradził Lewandowski.

Jakie Polak ma cele na przyszły rok?

- Moim życzeniem jest, aby wszyscy fani Barcelony czuli się dumni z tego zespołu, dumni z tego, co osiągnęliśmy. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale mam nadzieję, że są to wielkie rzeczy - powiedział jeden z najlepszych napastników świata.

FC Barcelona po 14 kolejkach z 37 punktami prowadzi w Primera Division. Ma dwa punkty więcej od obrońcy trofeum - Realu Madryt. Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego w następnej kolejce zagra 31 grudnia, przed własna publicznością z Espanyolem.