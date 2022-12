Piękny gest gwiazdy LaLigi. Kibic nie może uwierzyć: Mogę umierać

Od kiedy Iago Aspas latem 2015 roku powrócił Celty Vigo, stał się jedną gwiazd nie tylko tego zespołu, ale i całej ligi hiszpańskiej. W każdym z siedmiu poprzednich sezonów strzelał po minimum 14 goli, w tym czasie czterokrotnie zdobył Trofeum Zarry dla najskuteczniejszego Hiszpana grającego w LaLidze (2017-2019, 2022).

Iago Aspas ogromnie zaskoczył kibica Celty Vigo. "To zostanie ze mną do końca życia"

Dla kibiców klubu z Vigo Aspas jest absolutnym idolem. Hiszpańskie pismo "Marca" wyjawiło, że przed świętami Bożego Narodzenia jeden z nich otrzymał od niego niezwykły prezent. 26-letni Gabriel jest wielkim fanem napastnika, wielokrotnie chciał go poprosić o zdjęcie, ale tylko raz zebrał się na odwagę. Fotografię tę ustawił na tapecie w telefonie, wizerunek 35-letniego piłkarza widnieje też na jego zegarku.

Gdy Aspas dowiedział się o Gabrielu, postanowił przyjść do niego do domu. Gdy zadzwonił do drzwi, 26-latek nie mógł uwierzyć własnym oczom. - Otworzyłem i zobaczyłem Iago, wtedy powiedziałem: 'To jest spełnienie marzeń. Nie mogę w to uwierzyć" - wyjawił. - Jestem w całej okazałości - odparł zawodnik.

Kibic przyznał, że w trakcie spotkania był "dosyć rozemocjonowany". - Tak, ale dla mnie, człowieku? To jest szczyt. Ja pi***olę, jesteś w moim pokoju. Nie wierzę - ekscytował się. Później zaprezentował Aspasowi swoją kolekcję koszulek. - To zostanie ze mną do końca życia. Jutro mogę umierać, to mi wystarczy - zwrócił się do idola.

Gabriel wyznał, że dla innego członka jego rodziny takie spotkanie również byłoby wielkim przeżyciem. - Mój dziadek też chciałby mieć taką niespodziankę. Nigdy nie zapomnę prezentu, który (Aspas - red.) mi dał - podsumował.

W obecnym sezonie Iago Aspas zagrał 15 meczów w Celcie Vigo, strzelił w nich siedem goli i zaliczył dwie asysty.