Zaskakujący kandydat do zastąpienia Lewandowskiego. "Mundo Deportivo" informuje

Już niedługo zostaną wznowione rozgrywki La Ligi. Pierwszy mecz po przerwie FC Barcelona rozegra 31 grudnia o 14:00. Tego dnia zmierzy się z Espanyolem. W spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego, który został zawieszony na trzy mecze za czerwoną kartkę, którą obejrzał w starciu z Osasuną Pampeluna (2:1). Napastnik przegapi również spotkania z Atletico Madryt i Getafe. Kataloński klub odwoływał się od tej decyzji, ale ostatecznie hiszpański Sąd Arbitrażowy ds. Sportu podtrzymał karę.

Hiszpańskie media podają, kto może zastąpić Lewandowskiego

W związku z tym media zastanawiały się, kto może zastąpić Polaka. "Mundo Deportivo" podaje takie nazwiska jak Ferran Torres lub Ansu Fati, ale zdaniem dziennikarzy Xavi może zaskoczyć i postawić na kogoś zupełnie innego. Chodzi o 18-letniego napastnika młodzieżówki FC Barcelony Victora Barberę. Hiszpan jest najlepszym strzelcem zespołu U-19. Do tej pory zdobył 11 bramek w 17 występach.

Postawienie na Barberę byłoby niespodzianką, ale prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Media uważają, że miejsce Lewandowskiego w pierwszym składzie zajmie Memphis Depay, ponieważ jest jego naturalnym zmiennikiem. Holender nie mógł do tej pory liczyć na regularną grę i pojawił się na boisku zaledwie trzy razy. Wpływ na to miała kontuzja, której doznał we wrześniu. Jeszcze latem wiele mówiło się, że Depay był bliski odejścia z FC Barcelony, a dziennikarze uważają, że może do tego dojść w styczniu, ponieważ zainteresowane jest nim między innymi Newcastle United. Jeśli napastnik chce pozostać w klubie, musi koniecznie wykorzystać szansę od Xaviego.

FC Barcelona po 15 kolejkach jest liderem La Ligi z 37 punktami na koncie. Nad drugim Realem Madryt ma dwa punkty przewagi.

