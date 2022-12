FC Barcelona szykuje się do kolejnej ofensywy. Chce zawodnika Bayernu

FC Barcelona usilnie szuka nowego prawego obrońcy. Jak pisze kataloński "Sport", klub miał dwóch piłkarzy na oku, ale sprowadzenie obu będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Pierwszym kandydatem był Juan Foyth z Villarrealu. Jego klub nie chce go łatwo oddać i żąda od Barcelony wpłacenia klauzuli, która wynosi 54,6 miliona euro. Dla Barcelony, wciąż zmagającej się z kryzysem finansowym, to zbyt dużo. Z kolei drugi kandydat to Diogo Dalot z Manchesteru United. Klub jednostronnie przedłużył z nim umowę, więc transfer Portugalczyka trzeba by było negocjować.

Piłkarze Bayernu i Borussii na celowniku Barcelony

W związku z tym Barcelona miała wytypować dwóch kolejnych kandydatów. Obaj pochodzą z Bundesligi. Pierwszym jest Thomas Meunier z Borussii Dortmund. W czerwcu będzie miał rok do końca kontraktu, co oznacza, że cena nie powinna być zbyt wygórowana. Barcelona już w przeszłości chciała go pozyskać, ale Borussia nie była zainteresowana wytransferowaniem Belga. To, według "Sportu" w nadchodzących miesiącach ma się zmienić. "Dyrektor sportowy Barcelony, Jordi Cruyff, ma o nim świetne opinie, a piłkarz już wyraził zgodę na przyjazd na Camp Nou. Byłaby to 'tania' opcja z dużym międzynarodowym doświadczeniem" – czytamy w tekście.

Natomiast druga opcja to Benjamin Pavard, piłkarz Bayernu Monachium. Jak podaje "Sport", "Francuz jest całkowicie skłócony ze swoim trenerem w Bayernie i już publicznie powiedział, że chce opuścić Niemcy". W czerwcu zostanie mu rok kontraktu, a jego cena ma wynieść około 15 milionów euro.

"Sportowo nie ma wątpliwości, że jest to rzetelna i ciekawa operacja, jednak klub ma pewne zastrzeżenia ze względu na charakter zawodnika. Pavard miał kilka wewnętrznych sporów w Bayernie, a także we francuskiej reprezentacji, a ponadto wydaje się, że teraz priorytetem jest dla niego gra bardziej jako środkowy obrońca niż z boku boiska. Rozmawiano z nim i wydaje się, że jest chętny do objęcia roli bocznego obrońcy, chociaż ma inne oferty i wcale nie będzie czekał na Barcę" – pisze "Sport".

Gdyby Pavard trafił do Barcelony, to byłby drugi transfer z Bayernu Monachium do Barcelony w ciągu ostatniego roku. Latem Barcelona wykupiła z Bayernu Roberta Lewandowskiego.