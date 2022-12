Złe wieści dla Lewandowskiego. To koniec. Hiszpanie rozpatrzyli jego sprawę

Robert Lewandowski w piątek wrócił do Barcelony i dołączył do drużyny po udziale w mistrzostwach świata. Katalończycy przygotowują się do derbowego meczu z Espanyolem, który odbędzie się 31 grudnia. Polak w spotkaniu tym nie zagra z uwagi na czerwoną kartkę, którą obejrzał w meczu z Osasuną Pampeluna (2:1).

Znamy przyszłość dwóch piłkarzy FC Barcelony. Joan Laporta podjął decyzję

Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Napastnik został zwieszony na trzy mecze (także na Atletico Madryt i Getafe). W Barcelonie liczyli jednak, że Polak będzie mógł grać wcześniej. Niestety, hiszpański Sąd Arbitrażowy ds. Sportu podtrzymał karę.

"W piątek, po kilkugodzinnym posiedzeniu, Sąd Arbitrażowy ds. Sportu wydał orzeczenie w sprawie zawieszenia na trzy mecze Roberta Lewandowskiego. Potwierdzono dyskwalifikację napastnika nałożoną wcześniej przez Komisję ds. rozgrywek. Jeden mecz kary jest za podwójną żółtą kartkę, a kolejne dwa to kara za gest napastnika w kierunku sędziego, gdy schodził z boiska" - czytamy w "Mundo Deportivo".

W tej sytuacji Lewandowski będzie mógł zagrać w innych rozgrywkach - 4 stycznia w Pucharze Króla przeciwko Intercity, a także 12 stycznia z Realem Betis w Superpucharze Hiszpanii.

Sytuacja w tabeli

FC Barcelona po 14 kolejkach La Liga sezonu 2022/2023 zajmuje pozycję lidera tabeli z 37 punktami. Na drugim miejscu jest Real Madryt, który zgromadził o dwa punkty mniej. Lewandowski ma na koncie 13 goli w 14 meczach ligowych.