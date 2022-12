Znamy przyszłość dwóch piłkarzy FC Barcelony. Joan Laporta podjął decyzję

Latem tego roku Franck Kessie oraz Hector Bellerin przenieśli się za darmo do FC Barcelony. Iworyjczyk nie mógł do tej pory liczyć na regularną grę. Xavi częściej stawał na Pedriego i Gaviego, przez co pomocnik rozegrał łącznie 13 meczów, ale jedynie pięć z nich w podstawowym składzie. Podobnie wygląda sytuacja Bellerina. Z powodu problemów zdrowotnych, Hiszpan zagrał tylko pięć spotkań.

Joan Laporta podjął decyzję w sprawie Kessiego i Bellerina. Zostaną w FC Barcelonie przynajmniej do lata

W związku z tym media informowały, że obaj piłkarze mogą opuścić zespół. Diario Sport podało, że Kessiem interesuje się Fulham, które jest gotowe złożyć ofertę w wysokości 22 milionów euro. Z kolei zdaniem "La Gazzetty dello Sport", Jose Mourinho chciałby sprowadzić do AS Romy Hector Bellerina. Ostatecznie obaj zawodnicy prawdopodobnie pozostaną w FC Barcelonie. Otwarcie na ten temat wypowiedział się prezes tego klubu Joan Laporta.

- Jesteśmy przekonani, że Kessie będzie ważniejszym piłkarzem w drugiej części sezonu. To samo dotyczy Hectora Bellerina, który niedawno wyleczył kontuzję. Mam nadzieję, że wróci do formy. Pozycja prawego obrońcy jest trudna do obsadzenia. Na szczęście mamy Sergi Roberto i Bellerina. Jest też Marcos Alonso, który może grać na tej pozycji - powiedział Laporta w rozmowie z BarcaTV.

Prezes FC Barcelony dodał również, że klub nie będzie aktywny podczas zimowego okienka transferowego. - Wykonaliśmy pracę latem i w tej chwili nie ma konieczności przeprowadzania kolejnych transferów - dodał.

Po 14 kolejkach FC Barcelona jest liderem La Ligi z dorobkiem 37 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma dwa punkty przewagi. Drużyna z Katalonii wznowi ligowe zmagania jeszcze w tym roku, a konkretnie 31 grudnia. Tego dnia o 14:00 zmierzy się w derbowym spotkaniu z Espanyolem.

