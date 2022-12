Co za radość Lewandowskiego. Barcelona chwali się zachowaniem Polaka [WIDEO]

Robert Lewandowski w miniony piątek wrócił do Barcelony i dołączył do reszty drużyny po udziale w mistrzostwach świata. Kapitan reprezentacji Polski na turnieju strzelił tylko dwa gole. Momentami męczył się niemiłosiernie, gdyż za sprawą defensywnej taktyki przyjętej przez Czesława Michniewicza po prostu nie otrzymywał podań i nie mógł zagrażać bramce rywali.

- Radość z gry jest potrzebna. Jak atakujemy, próbujemy, to jest inaczej. Jeśli gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma - powiedział Lewandowski tuż po meczu z Francją w 1/8 finału, który Polacy przegrali 1:3. Wygląda na to, że napastnik radość z gry odzyskał dopiero właśnie w Barcelonie. Świadczy o tym wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych klubu.

Katalończycy przygotowują się do derbowego pojedynki z Espanyolem, który odbędzie się 31 grudnia. Robert Lewandowski w spotkaniu tym nie zagra z uwagi na czerwoną kartkę, którą obejrzał w potyczce z Osasuną Pampeluna (2:1). Polak jednak nie próżnuje i z pełnym zaangażowaniem bierze udział w treningach. Każdy kontakt z piłką i każdy gol, choć tylko treningowy, bardzo go cieszy. Przygotował nawet specjalną celebrację, którą wykonuje wraz z Ansu Fatim.

Polak i Hiszpan po udanym sfinalizowaniu akcji, wyskakują w górę i wykonują znany na całym świecie gest zderzenia się klatkami piersiowymi. Uśmiechy nie schodzą z ich twarzy. Widać, że doskonale się rozumieją i bawią. O to chodzi przecież w futbolu. Xavi Hernandez może być zadowolony z atmosfery w drużynie. Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Robert Lewandowski po wspomnianym meczu z Osasuną został zwieszony na aż trzy mecze - jeden za czerwoną kartkę i dwa kolejne za gesty, które wykonał w kierunku arbitra, schodząc z boiska. Istnieje jednak szansa na skrócenie zawieszenia. FC Barcelona podjęła odpowiednie kroki, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

FC Barcelona po 14 kolejkach La Liga sezonu 2022/2023 zajmuje pozycję lidera tabeli z 37 punktami. Na drugim miejscu jest Real Madryt, który zgromadził o dwa punkty mniej.

