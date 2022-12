Emocjonalny wpis piłkarza Atletico. Potwierdził wielki transfer do Anglii

Mathues Cunha jest piłkarzem Atletico Madryt od sierpnia 2021 roku, gdy przyszedł za 35 milionów euro z Herthy Berlin. Przez blisko półtora roku pobytu w stolicy Hiszpanii nie pokazał pełni potencjału, przez co klub zdecydował się wystawić go na sprzedaż.

Matheus Cunha pożegnał się z kibicami Atletico Madryt. Niedługo przejdzie do Wolverhampton

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Brazylijczyk przeniesie się do angielskiego Wolverhampton Wanderers. Z informacji dziennikarza Fabrizio Romano wynika, że będzie to wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za kwotę 50 mln euro.

W piątek wątpliwości co do transferu rozwiał sam zawodnik, zamieszczając na Instagramie wpis, w którym pożegnał się z madryckim klubem. Do emocjonalnego filmu załączył pożegnalną wiadomość. "O kochaniu i odczuwaniu miłości. Takie rzeczy nigdy się nie zmienią. Utożsamiać się z czymś, czuć się ważnym, czuć przywiązanie i czuć się częścią rodziny, to co innego. Dziękuję wam z całego serca atleticos. Macie fantastycznych zawodników, zarówno pod względem sportowym, jak i ludzkim. Macie fanów, dzięki którym nawet na drugim końcu świata czujesz się jak w domu" - napisał.

23-letni piłkarz podkreślił, że decyzja o transferze zapadała po rozmowach z działaczami madryckiego klubu. "Futbol jest taki, jak każda inna praca, są tacy, którzy rządzą, bo w pewnym momencie byli bardzo ważni. Piłka ma swoją hierarchię i są tacy, którzy podejmują decyzje, a potem ty też musisz podejmować swoje. Atleti na zawsze zajmie kawałek mojego serca. Dla was zawsze dawałem z siebie wszystko, dlatego że czułem, że dla mnie dajecie z siebie wszystko. Po tysiąckroć dziękuję, Cunha" - czytamy w dalszej części wpisu.

W najbliższym czasie Brazylijczyk przejdzie testy medyczne przed transferem. Transakcja z jego udziałem zostanie sfinalizowany w styczniu, gdy oficjalnie otworzy się zimowe okno transferowe.

W obecnym sezonie Matheus Cunha zagrał 17 meczów dla Atletico Madryt, nie strzelił w nich gola i zaliczył dwie asysty.

