Lewandowski może szybciej wrócić do składu Barcelony. Ważna decyzja

Robert Lewandowski po ostatnim klubowym występie przed mundialem w Katarze został zawieszony na trzy mecze. Napastnik FC Barcelony w spotkaniu z Osasuną Pampeluna obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Opuszczając plac gry, Polak chwytał się za nos, co zostało przez sędziego Gila Manzano odebrane jako obraźliwe gesty. Dlatego też zamiast standardowej kary jednego meczu zawieszenia, przyznano aż trzy.

Co dalej z Lewandowskim? Oczekiwanie na ważną decyzję

Lewandowski tłumaczył się, że gest nie był skierowany do arbitra, ale do trenera. Hiszpańskie futbolowe władze były jednak nieugięte. Nie pomogły nawet składane przez klub odwołania. W końcu FC Barcelona skierowała sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) z prośbą o możliwość tymczasowego wstrzymania wykonywania kary do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.

Według hiszpańskiej gazety "Mundo Deportivo" sędziowie zadecydują o tym już w ten piątek. To właśnie w piątki odbywają się posiedzenia CAS, więc jest to ostatni moment, by zdążyć z tym przed rozpoczęciem 15. kolejki La Liga. Startuje ona bowiem w czwartek, 29 grudnia. Z kolei FC Barcelona swój mecz rozegra dwa dni później - w sylwestra - z Espanyolem Barcelona.

Lewandowski wystąpi przeciwko Atletico? To możliwe

W nim jednak Lewandowski z pewnością nie wystąpi. Nawet gdyby CAS wydał pozytywną dla polskiego napastnika decyzję, to nadal będzie obowiązywała go kara z tytułu dwóch żółtych kartek. Sąd może jedynie doprowadzić do wstrzymania zawieszenia na kolejne dwa mecze. FC Barcelona może zatem liczyć na powrót swojego najlepszego strzelca w tym sezonie w najlepszym wypadku 8 stycznia.

Byłaby to i tak fantastyczna informacja, bo ekipę obecnego lidera ligi hiszpańskiej czeka wtedy arcyważne wyjazdowe spotkanie z Atletico Madryt. FC Barcelona uzasadniała prośbę, tym że mógłby nieodwracalnie ucierpieć na tym interes drużyny. Natomiast w przypadku ostatecznego utrzymania kary, może ona zostać wyegzekwowana w innym terminie.