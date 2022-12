Zapytali Laportę o najlepszy transfer w tym roku. Nie musiał długo myśleć: "Ma ten urok"

Już za kilka dni FC Barcelona wróci do rywalizacji w La Liga po przerwie na mistrzostwa świata w Katarze. 31 grudnia piłkarze Xaviego Hernandeza zmierzą się w derbowym meczu z Espanyolem Barcelona. W spotkaniu tym nie zobaczymy niestety Roberta Lewandowskiego, który został zawieszony za czerwoną kartkę w starciu z Osasuną Pampeluna (2:1) na trzy mecze ligowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Joan Laporta zachwycony transferem Roberta Lewandowskiego. "Sprawia, że fani są bardzo szczęśliwi"

Mimo że Lewandowski nie popisał się w starciu z Osasuną, już w 31. minucie osłabiając zespół, od początku pobytu w Barcelonie robi na wszystkich ogromne wrażenie. W 19 meczach w bordowo-granatowej koszulce strzelił aż 18 goli i zaliczył 4 asysty. Zaimponował m.in. Joanowi Laporcie, a więc prezydentowi klubu. Ten udzielił ostatnio obszernego wywiadu Barca TV, w którym wręcz nie mógł się nachwalić Polaka.

Argentyńczycy zaskoczeni odejściem Czesława Michniewicza

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Lewandowski jest jednym z architektów powrotu radości do Barcelony. On wnosi profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności, a także jest doświadczonym graczem, także ma ten urok i blask, który sprawia, że fani są bardzo szczęśliwi. - stwierdził Hiszpan, cytowany przez portal fcbarca.com.

Choć reprezentant Polski nie może zagrać w najbliższych meczach Barcelony, nie oznacza to, że się obija. Wrócił już do klubu i w piątek wznowił treningi z zespołem po mistrzostwach świata. Zaskoczył wszystkich m.in. nową fryzurą, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

Laporta w rozmowie z Barca TV wypowiedział się też m.in. na temat postaci niezwykle ważnej dla wszystkich Katalończyków, czyli Leo Messiego. Argentyńczyk, choć nie jest już piłkarzem Barcelony, nadal pozostaje jej legendą. Kilka dni temu został wraz z reprezentacją mistrzem świata, z czego Laporta bardzo się ucieszył. - Zdobył puchar świata, a cules byli z tego powodu bardzo szczęśliwi - powiedział. Zapytano go także o to, czy jest szansa, by Messi wrócił do klubu. - Messi jest zawodnikiem PSG i ma z nimi kontrakt (...) To, czego nie chcę robić, to generować oczekiwań, które w tej chwili są bardzo trudne do zrealizowania - uciął krótko temat.

FC Barcelona po 14 kolejkach La Liga sezonu 2022/2023 zajmuje pozycję lidera tabeli z 37 punktami. Na drugim miejscu jest Real Madryt, który zgromadził o dwa punkty mniej.

Szokujące słowa naczelnego obrońcy Michniewicza. "Postkolonialna mentalność"