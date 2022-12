Niemcy potwierdzają. 18-letni talent może zastąpić Lewandowskiego

Youssoufa Muokoko to wielki talent niemieckiej piłki. 18-latek bardzo dobrze spisuje się w Borussii Dortmund, a w listopadzie zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji kraju w meczu towarzyskim z Omanem. Umiejętności piłkarza przykuwają uwagę wielkich klubów europejskich.

Szanse na przedłużenie jego obowiązującej do czerwca 2023 roku umowy są praktycznie żadne. W kolejce po Muokoko ustawiają się kolejne wielkie kluby jak Bayern Monachium, Chelsea czy nawet FC Barcelona, o czym już w listopadzie informował kataloński "Sport".

Doniesienia te potwierdzają niemieckie portale. Katalończycy zamierzają pozyskać zawodnika latem, kiedy będzie on już wolnym zawodnikiem. Jako główne kryterium 18-latka wskazują czas gry, który nowy klub może mu zaoferować. Tu problemem może być Robert Lewandowski, który od momentu przejścia do Barcelony świetnie spisuje się. Nie jest to jednak przeszkoda nie do pokonania. Dziennikarze twierdzą, że Muokoko może nawet skorzystać z doświadczenia Polaka, by stać się jego następcą.

Zainteresowanie młodym Niemcem nie powinno dziwić. Kluby doskonale zdają sobie sprawę z talentu piłkarza i wiedzą, że w przyszłości może być jedną z największych gwiazd na świecie. Co ciekawe byłby to kolejny napastnik, który międzynarodową karierę zapoczątkował w barwach Borussii. I tu pojawia się kolejne odwołanie do Lewandowskiego, ale należy też wspomnieć o Erlingu Haalandzie. Norweg w Bundeslidze zaprezentował rewelacyjny poziom, który teraz przeniósł do Premier League.

