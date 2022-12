Mundo Deportivo: Oto priorytety Barcelony na zimowe okno transferowe

Już w styczniu otwiera się okienko transferowe, ale Barcelona musi się teraz skupić nie tylko na nowych graczach, ale także na sytuacjach kontraktowych obecnych zawodników. Chodzi o Gaviego, Marcosa Alonso oraz Ronaldo Araujo.

18-letni Gavi, wychowanek klubu, ma ważną umowę do 2026 roku. Pięć lat starszy Araujo też ma kontrakt obowiązujący do tej daty, w czym więc leży problem? Chodzi o kwestie formalne. Gavi nadal gra z numerem "30", a to numer związany z rezerwami klubu. Piłkarz chciałby występować z "6" i dopiero wtedy oficjalnie zostałby zarejestrowany jako gracz drużyny Xaviego. "Mundo Deportivo" pisze jednak, że nie wiadomo, czy do tego dojdzie.

"Problemem jest Finansowe Fair Play. W budżecie płacowym, zaakceptowanym przez władze La Ligi, nie ma już miejsca w limicie wynagrodzeń" - czytamy w gazecie. Araujo występuje już z "4" na plecach, a więc numerem pierwszego zespołu, ale jego zarobki nie są dostosowane do jego statusu w drużynie. A przecież stał się liderem defensywy, choć ostatnio przeszkadzała mu kontuzja.

Hiszpańska prasa donosi, że umowy z nowymi zarobkami nie zostały zatwierdzone przez władze ligi. Barca liczy, że szybko to załatwi i rejestracja się uda, szczególnie że jest to przewidziane w umowach zawodników.

Depay uwolni budżet?

Pomóc w tej sprawie mogą ewentualne odejścia z drużyny. Dużo mówi się o tym, że z katalońskiego klubu zimą może odejść Holender Memphis Depay, który dobrze zarabia, a jest tylko zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Napastnikiem interesują się: Juventus, Roma oraz Galatasaray.

No i pozostaje kwestia Marcosa Alonso, które we wrześniu opuścił Chelsea i trafił do Barcy. Ze względu na problemy z Finansowym Fair Play, boczny obrońca musiał podpisać tylko roczny kontrakt. Ale klub się zobowiązał, że w styczniu go przedłuży.