Włoskie media szokują. Real Madryt szykuje miliard euro. "Chcą pokryć go złotem"

Kylian Mbappe miał bardzo udane mistrzostwa świata w Katarze. Francuski napastnik zdobył wicemistrzostwo świata i został królem strzelców turnieju z ośmioma golami. Mbappe strzelił hat-tricka w finale przeciwko Argentynie i został drugim piłkarzem w historii, po Greggu Hurscie w 1966 roku, z takim wyczynem. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka będzie najbliższa klubowa przyszłość Mbappe, który ma być w konflikcie z władzami PSG, bo nie dotrzymały obietnic mu złożonych podczas podpisywania kontraktu.

Real Madryt chce przeznaczyć miliard euro na Mbappe. "Wszyscy chcą go pokryć złotem"

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje, że Real Madryt wciąż myśli o pozyskaniu Kyliana Mbappe, a udane mistrzostwa świata w jego wykonaniu mogą tylko nakłonić Real do przyspieszenia działań. Klub ze stolicy Hiszpanii miałby łącznie przeznaczyć miliard euro na ten transfer w lecie przyszłego roku. Na to złoży się kwota transferu i pensja. "Tak czy inaczej Mbappe wygra. Wszyscy chcą go pokryć złotem" - czytamy.

Real Madryt chciał pozyskać Kyliana Mbappe latem tego roku, ale francuski napastnik ostatecznie przekonał się do podpisania nowej umowy. Ta jest ważna jedynie do końca czerwca 2024 roku. - Kylian Mbappe nikogo nie zdradził. Sytuacja zmieniła się przez naciski polityczne i ekonomiczne. Zawsze marzył o grze w Realu, ale zmienił marzenie. To już nie ten Mbappe, którego chcieliśmy - mówił Perez w programie "El Chiringuito" w czerwcu. "Perez zastanawia się nad Mbappe, bo poparzenie, którego doznał kilka miesięcy temu, wciąż go boli" - pisze włoska gazeta.

Guti, były piłkarz Realu Madryt stwierdził w wywiadzie dla "El Chiringuito", że klub powinien od razu ruszyć po Kyliana Mbappe. - Najlepsi piłkarze powinni grać w Realu Madryt. Klub powinien ruszyć po niego już teraz, od razu. Jak widzę go w PSG, to jestem wściekły nie tylko z powodu Realu, ale takze ligi hiszpańskiej, bo moim zdaniem on bardzo podniósłby jej poziom. Jeśli chce osiągnąć wszystko, co Messi, Ronaldo i inni, to musi zagrać w Realu Madryt - mówił Guti, który grał dla Realu w latach 1996-2010.