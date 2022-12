Hiszpanie ujawniają zaskakujące fakty. Lewandowski jednym z trzech kandydatów

Robert Lewandowski trenuje już FC Barceloną po występie na mistrzostwach świata w Katarze. Na mundialu polski napastnik zdobył dwie bramki i odpadł z reprezentacją w 1/8 finału po porażce 1:3 z Francją. Aktualnie Lewandowski buduje formę po powrocie z 12-dniowego urlopu i przygotowuje się do wznowienia rozgrywek klubowych. Chociaż gra w FC Barcelonie dopiero od niespełna pół roku, to zdobył na tyle duże uznanie w szatni, że jest rozpatrywany, jako potencjalny kapitan po odejściu z klubu Gerarda Pique.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Lewandowski może zyskać na odejściu weteranów z FC Barcelony

Pique na początku listopada oznajmił, że kończy karierę piłkarską, co jednocześnie oznaczało, że z klubu odszedł jego pierwszy kapitan. W FC Barcelonie kapitanem zostaje zawodnik, który najdłużej występuje w klubie i tak kolejnymi w kolejce są Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto.

Jak podaje portal Relevo, latem w FC Barcelonie może dojść do wyboru nowych kapitanów. Wszystko ma związek z m.in. niemalże pewnym odejściem Busquetsa oraz możliwym pożegnaniu z Roberto. W takiej sytuacji w nowym sezonie kapitanem zostałby Jordi Alba, a dalej pozostałyby trzy wolne miejsca. Te "wakaty" miałyby zostać obsadzone latem, gdy będzie wiadomo, kto opuści klub.

Wielkim faworytem do zostania jednym z kapitanów ma być Marc Andre Ter Stegen, który występuje w Barcelonie od 2014 roku. Kolejnymi kandydatami są Robert Lewandowski i Ronald Araujo. Ter Stegen byłby idealnym wyborem pod względem "stażu" w klubie, a Lewandowski ma być wyróżniany za charyzmę i zdolności przywódcze. To ma sprawiać, że Polak traktowany jest w FC Barcelonie, jako punkt odniesienia, dzięki któremu mógłby wejść w poczet kapitanów.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zanim jednak do tego dojdzie, to FC Barcelona ma sezon do dogrania, w którym jest aktualnie liderem hiszpańskich rozgrywek, w Lidze Europy czeka na nią Manchester United, a do tego czekają rozgrywki Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla.

Aktualnie Lewandowski czeka na decyzję w sprawie ewentualnego skrócenia trzymeczowej kary dyskwalifikacji. Napastnik przegapi spotkania z Espanyolem (31 stycznia), ale i Atletico Madryt (8 stycznia) oraz Getafe (22 stycznia). Wszystko może się zmienić, jeśli hiszpański Trybunał Administracyjny ds. Sportu skróci karę zawieszenia. Decyzję w tej sprawie ma podjąć do 29 grudnia.