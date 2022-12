Laporta jest gotowy aktywować dźwignię dla Messiego. "Musi skończyć w Barcelonie"

Leo Messi jest piłkarzem Paris Saint-Germain od sierpnia 2021 roku. Wcześniej argentyński napastnik występował w Barcelonie w latach 2005-2021, gdzie zagrał 778 spotkań, zdobył 672 bramki i zanotował 303 asysty. Co jakiś czas wracają plotki o możliwym powrocie Messiego do Barcelony i nie inaczej jest po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi na tym samym poziomie co Maradona? Argentyńska dziennikarka zachwycona rodakiem

Messi wróci do Barcelony? Joan Laporta gotowy aktywować kolejną dźwignię finansową

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Joan Laporta bardzo chce, by Leo Messi wrócił do FC Barcelony i tam skończył piłkarską karierę. Prezes klubu z Katalonii jest na tyle zdeterminowany, że może uruchomić kolejną dźwignię finansową. "To byłoby aktywem, które obecnie nie generuje środków. Klub chce go odzyskać i myśli o hołdzie dla Messiego jako legendy Barcelony. Zdaniem władz Messi musi zakończyć karierę właśnie w Barcelonie" - czytamy w artykule.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

FC Barcelona łącznie aktywowała cztery dźwignie finansowe w trakcie letniego okna transferowego. Zaczęło się od sprzedaży 25 proc. praw telewizyjnych firmie Sixth Street, następnie klub sprzedał 25 proc. udziałów w Barca Studios (oddział odpowiedzialny za tworzenie kreatywnych produktów dla klubu - dop.red) firmie Socios.com za 100 milionów euro, a potem sprzedano kolejne 25 proc. praw do Barca Studios firmie Orpheus Media. Dzięki tym dźwigniom Barcelona mogła m.in. kupić i zgłosić Roberta Lewandowskiego do rozgrywek ligowych.

Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że transfer może być bardzo skomplikowany do sfinalizowania, bo Leo Messi dobrze się czuje w PSG i może tam dostać duże pieniądze, ale dodają, że jego obecny kontrakt wygasa z końcem sezonu. "Jeśli ktoś może do tego doprowadzić, to właśnie Xavi, choć jego przybycie oznaczałoby sprzedaż innych piłkarzy. Barcelona widzi Messiego jako ważnego piłkarza i jest ceniony przez klubowe instytucje" - dodaje "Mundo Deportivo".

Do tej pory media informowały, że najbardziej prawdopodobne opcje dla Leo Messiego to przedłużenie kontraktu z Paris Saint-Germain lub transfer do Major League Soccer, konkretnie do Interu Miami, którego właścicielem jest David Beckham. Messi zagrał w dziewiętnastu meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwanaście bramek i zanotował czternaście asyst.