Real szykuje 100 milionów. Młoda gwiazda na bank w Madrycie

Jude Bellingham ma dopiero 19 lat, a na zakończonym niedawno mundialu był jednym z najlepszych piłkarzy w angielskiej kadrze. Rozegrał na tym turnieju pięć spotkań, w których strzelił jednego gola i dołożył asystę. - To, jak gra na boisku, wykracza daleko poza jego wiek. Jest wspaniałym piłkarzem. W tym wieku mało kto robił to, co on - zachwycał się zawodnikiem Borussii Dortmund Rio Ferdinand. Dziś piłkarz jest o krok od zmiany klubu.

Media: Real Madryt niemal pewny pozyskania Jude'a Bellinghama

Zdaniem angielskiego "The Sun" Real Madryt jest gotowy przeznaczyć 100 mln funtów na pomocnika Borussii Dortmund. Anglicy informują, że pomimo dużego zainteresowania ze strony m.in. Liverpoolu i Chelsea Jude Bellingham byłby najbardziej skłonny podpisać kontrakt z ekipą Carlo Ancelottiego i dołączyć do zespołu latem 2023 roku.

Real poszukuje perspektywicznych zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby zastąpić wiekowych: Lukę Modricia i Toniego Kroosa. Gdyby Bellingham zamienił Dortmund na Madryt, dołączyłby do Fede Valverde i młodych francuskich gwiazd Eduardo Camavinga i Aureliena Tchouameniego, którzy mają stanowić o sile drużyny w najbliższych latach.

Od transferu do Bundesligi w 2020 roku za 30 milionów funtów z Birmingham, Bellingham zaliczył imponujące 112 występów, a nawet został kapitanem Borussii, strzelając 19 goli i asystując 21 razy. W obecnym sezonie 19-latek wystąpił w 27 spotkaniach ligowych, zdobywając 9 bramek i dokładając 4 ostatnie podania.

Piłkarz jest bardzo związany z drużyną, w której się wychował. Jeszcze przed mundialem Bellingham pojawił się na St. Andrew's Stadium przy okazji meczu Championship, w którym Birmingham City z Krystianem Bielikiem w podstawowym składzie pokonało Reading 3:2. Reprezentant Anglii jeszcze przed pierwszym gwizdkiem pojawił się na murawie i został owacyjnie przywitany przez fanów City. "He's one of our own" ("On jest jednym z nas") - śpiewali kibice klubu z Birmingham. 19-latek zrobił też rundę honorową wokół trybun stadionu, na którym miał okazję grać w przeszłości, zbijając piątki z sympatykami Birmingham City.

Z kolei mistrzowie Hiszpanii planują kolejne ruchy na rynku, szykując się do letniego okna transferowego, w którym innym celem ma być sprowadzenie Josko Gvardiola. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Real złożył już pierwszą ofertę za obrońcę. Jednak na drodze do transferu może stanąć Chelsea. Dziennikarz ujawnił, że angielski klub także złożył propozycję RB Lipsk