Największe kluby wściekłe po ostatnim pomyśle FIFA. Chcą iść do sądu

Kilka dni temu prezydent FIFA Gianni Infantino ogłosił, że od 2025 roku Klubowe Mistrzostwa Świata będą rozgrywane niczym mundial - co cztery lata, z udziałem 32 zespołów. Pomysł ten zdecydowanie nie przypadł do gustu profesjonalnym klubom. Jak podaje portal Blick.ch, władze La Liga są gotowe podjąć kroki prawne, byle nie dopuścić do realizacji planów FIFA.

Fot. Abbie Parr / AP Photo