Real złożył ofertę za rewelację MŚ. Na drodze może stanąć Chelsea

Josko Gvardiol od lipca 2021 roku pozostaje piłkarzem RB Lipsk, gdzie trafił z Dinama Zagrzeb. Środkowy obrońca stanowi o sile defensywny niemieckiego zespołu. Znakomicie prezentuje się także na mistrzostwach świata w Katarze. Chorwat wystąpił we wszystkich sześciu spotkaniach reprezentacji, w których popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami. Nic dziwnego, że przykuł uwagę europejskich klubów. Wśród kandydatów do zakontraktowania piłkarza jest Real Madryt. Co więcej, mistrzowie Hiszpanii zrobili już pierwszy krok w kierunku pozyskania 20-latka.

Real wkracza do walki o Gvardiola. Pierwsza oferta na stole. Chelsea kontratakuje

O zainteresowaniu ze strony drużyny Carlo Ancelottiego pisał już kilka dni temu Alferdo Pedulla. Zdaniem włoskiego dziennikarza madrytczycy są w stanie zapłacić za środkowego obrońcę 90 milionów euro, co zbliża ich do kwoty żądanej przez RB Lipsk. Obecny pracodawca chce sprzedać Gvardiola za co najmniej 100 milionów euro. Zdaniem Pedulli, na korzyść Realu ma przemawiać również obecność w zespole Luki Modricia, a więc kolegi z reprezentacji Chorwata. Władze klubu wierzą, że ten namówi rodaka na przejście do La Ligi.

Teraz nowe informacje w sprawie przedstawił Gianluca Di Marzio. Dziennikarz wyjawił w rozmowie z holenderskim portalem soccernews, że Real złożył już nawet ofertę za Gvardiola. Problem w tym, że swoją propozycję złożyło również Chelsea. - Wiem, że Chelsea i Real są w tej chwili najbardziej zainteresowane Chorwatem. Złożyli już pierwszej oferty, ale nie znam konkretnych kwot. Wartość transferowa piłkarza gwałtownie wzrosła w związku z jego występem na mistrzostwach świata - podkreślił Włoch.

Zdaniem dziennikarza, Real jest zainteresowany sprowadzeniem zawodnika na kolejny sezon, a do finalizacji transferu miałoby dojść latem. Z kolei Chelsea chciałaby pozyskać Gvardiola już w trakcie zimowego okienka. Kontrakt Chorwata obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Gianluca Di Marzio postanowił również doradzić obrońcy, który klub powinien wybrać. - Myślę, że madrycki zespół byłby lepszym rozwiązaniem dla jego kariery. Nie dlatego, że mówimy o wielkim Realu, ale głównie z powodu obecności w drużynie Carlo Ancelottiego. To właśnie ten trener może uczynić go jeszcze lepszym. Ancelotti ma dużą wiedzę na temat formacji defensywnej, a Gvardiol na tym etapie kariery mógłby jedynie skorzystać z pomocy włoskiego szkoleniowca - zakończył.

O tym, gdzie ostatecznie trafi 20-latek, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Na razie piłkarz skupia się na rywalizacji na mistrzostwach świata. Chorwacja przegrała 0:3 z Argentyną w półfinale mundialu. Teraz drużyna Zlatko Dalicia powalczy o brązowy medal. Ich rywalem będzie Maroko. Mecz odbędzie się w sobotę 17 grudnia. Początek o godzinie 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.