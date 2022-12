Real Madryt rusza po "nowego Neymara". Droższy nawet od Endricka

W czwartek Real Madryt dopiął swego i oficjalnie poinformował o pozyskaniu praw do Endricka. Brazylijczyk dołączy do klubu latem 2024 roku, gdy ukończy 18 lat. Do tego czasu będzie grał dla Palmeiras. Szacuje się, że mistrzowie Hiszpanii będą musieli zapłacić za Endricka ponad 70 milionów euro. Na tym jednak nie koniec. Real ma na oku kolejną brazylijską perełkę. To Vitor Roque.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda kościół katolicki za 20 mln dolarów. "Proszę skasować to nagranie"

Real rusza po kolejną gwiazdę Brazylii. Młody Vitor Roque budzi zainteresowanie europejskich gigantów

Mimo że ma dopiero 17 lat, to już rozegrał sezon w seniorskim futbolu. Brazylijczyk trafił z Cruzeiro Belo Horizontedo do Athletico Paranaense w kwietniu 2022 roku. Nowy pracodawca zapłacić za niego aż 4,7 mln euro, co stanowi rekord transferowy klubu. Jak dotąd dla klubu z Parany rozegrał 36 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty.

Gwiazda Borussii nie dogadała się z klubem. Dwaj giganci już zacierają ręce

W Brazylii nazywają go "nowym Neymarem" oraz "cudownym dzieciakiem". Roque imponuje formą, co nie umknęło uwadze europejskich klubów. Portal Globo jako pierwszy poinformował, że zainteresowanie Brazylijczykiem wyraził Real Madryt. Jak donoszą dziennikarze, mistrzowie Hiszpanii mieli nawet wysłać swoich zwiadowców do Ameryki Południowej, by dokładnie monitorowali postępy i rozwój młodego piłkarza.

Jednak Real może mieć problemy z pozyskaniem zawodnika. Pierwszym z nich jest klauzula odejścia Roque - 40 milionów euro. Kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do 2027 roku i jak informują media, Athletico będzie chciało sporo zarobić na młodej gwieździe. W kuluarach mówi się, że nowy pracodawca będzie musiał wyłożyć na stół aż 100 milionów euro.

Co więcej, niewykluczone, że Real będzie musiał stoczyć bój o piłkarza z rywalem ligowym - FC Barceloną - która także bacznie przygląda się napastnikowi. Dodatkowo w gronie kandydatów do zakontraktowania zawodnika znalazły się Chelsea i PSG. Francuski klub miał już nawet wysłać oficjalne zapytanie do Athletico, a odpowiedź ich rozczarowała. Podobno Brazylijczycy zadeklarowali, że nie oddadzą piłkarza za kwotę niższą niż 100 milionów euro.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Niezależnie od tego, który z europejskich klubów zakontraktuje Roque, ten będzie mógł przyjechać na Stary Kontynent dopiero latem 2023 roku, a więc kiedy ukończy 18. lat. Urodziny obchodzi 28 lutego, a więc po zamknięciu zimowego okna transferowego, co oznacza, że w styczniu nikt nie będzie mógł go pozyskać.

Jak ulżyć dziecku, które płacze i nerwowo się wierci? Powodów możesz szukać na skórze

Jak podają dziennikarze portalu football-espana, jak na razie żaden klub nie złożył oficjalnej oferty za Brazylijczyka. Zgodnie przyznają, że wpływ na to może mieć zaporowa kwota transferu.