FC Barcelona przedłuża kontrakt z perełką. Gigantyczna klauzula odejścia

Alejandro Balde jest jednym z objawień obecnego sezonu La Liga. 19-letni Hiszpan niespodziewanie na tyle dobrze wszedł do drużyny Xaviego Hernandeza, że stał się podstawowym lewym obrońcą FC Barcelony. Mało tego, doczekał się także debiutu w reprezentacji Hiszpanii i to na mistrzostwach świata, gdzie został powołany awaryjnie w miejsce kontuzjowanego Jose Gayi z Valencii.

Alejandro Balde przedłuży kontrakt z FC Barceloną. Umowa do 2027 roku, klauzula 500 milionów euro

Teraz Alejandro Balde ma przedłużyć swój kontrakt z FC Barceloną. Jak informuje kataloński "Sport" w sprawie piłkarza, którego agentem jest Jorge Mendes, doszło już do porozumienia w tej sprawie. Balde miałby podpisać nową umowę, obowiązującą do czerwca 2027 roku, w której jego klauzula odejścia wynosiłaby aż 500 milionów euro.

Według katalońskich dziennikarzy, oficjalne ogłoszenie nowego kontraktu Balde nastąpi wtedy, gdy FC Barcelona będzie mogła zmieścić go w limicie płacowym La Liga, z którym przez cały czas klub z Camp Nou ma spore problemy. Nie wyklucza się, że piłkarz jeszcze przez jakiś czas będzie występował jako formalnie zawodnik rezerw, tak jak ma to miejsce do tej pory.

Dotychczasowa umowa Alejandro Balde kończy się w czerwcu 2024 roku, ale FC Barcelona chciała jak najszybciej zapewnić sobie, że 19-letni obrońca, który w tym sezonie rozegrał dla niej 16 meczów, zaliczając w nich trzy asysty, nie opuści w najbliższym czasie stolicy Katalonii. Tym bardziej że Balde miał okazję zagrać we wszystkich czterech meczach reprezentacji Hiszpanii na ostatnim mundialu i wiele wskazuje na to, że na dobre rozpoczął swoją przygodę z "La Roja".

Alejandro Balde po podpisaniu nowego kontraktu ma znaleźć się na podobnym poziomie płacowym, co Ronald Araujo i Gavi, których umowy także zostały w ostatnich miesiącach przedłużone, a o poziom niżej niż Pedri i Ansu Fati. Niemniej jednak, tak jak w przypadku pozostałych młodych "perełek" Barcy, warunki jego kontraktu mają się poprawiać wraz z kolejnymi występami, rozwojem i sukcesami defensora.

FC Barcelona aktualnie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek klubowych po mistrzostwach świata. Zespół Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej prowadzi z dwupunktową przewagą nad Realem Madryt, z kolei w Lidze Europy w lutym zmierzy się w 1/16 finału z Manchesterem United.