Już tylko dwa mecze pozostały do końca mistrzostw świata, a to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej powrotu rozgrywek klubowych. FC Barcelona swój pierwszy mecz po mundialu rozegra 31 grudnia, gdy zmierzy się na Camp Nou w derbach Barcelony z lokalnym rywalem - Espanyolem.

Robert Lewandowski wrócił do treningów z FC Barceloną. Nowa fryzura Polaka

Do Ciutat Esportiva, ośrodka treningowego FC Barcelony, wracają kolejni piłkarze występujący do niedawna na mistrzostwach świata. W piątek do treningów ze swoim zespołem wrócił kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

Polski napastnik Barcelony wrócił do klubu po 12-dniowym urlopie, który rozpoczął się tuż po przegranym meczu 1/8 finału z Francją (1:3). FC Barcelona pochwaliła się tym faktem zdjęciem w mediach społecznościowych, podpisanym "Witamy ponownie!". Uwagę kibiców zwróciła z kolei nowa fryzura Lewandowskiego.

Trener Barcelony Xavi Hernandez wciąż nie może jeszcze skorzystać z ośmiu reprezentantów Hiszpanii (Pedri, Gavi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ferran Torres, Ansu Fati i Eric Garcia), którzy do klubu wrócą w poniedziałek, Holendrów Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya, których powrót zaplanowany jest na środę, a także oczywiście dwóch finalistów mundialu - Francuzów Ousmane'a Dembele i Julesa Kounde, którzy w niedzielę zmierzą się z Argentyną w meczu o złoto. Oni mają wrócić do Barcy dopiero około 28 grudnia.

Robert Lewandowski przygotowuje się już z FC Barceloną do powrotu rozgrywek klubowych, ale na dzisiaj nie będzie mógł wystąpić w trzech najbliższych meczach ligowych swojej drużyny - z Espanyolem (31 grudnia), Atletico Madryt (8 stycznia) i Getafe (22 stycznia) ze względu na zawieszenie za czerwoną kartkę i swoje zachowanie w ostatnim przed przerwą spotkaniu z Osasuną Pampeluna (2:1).

Barcelona wciąż walczy o zmniejszenie lub anulowanie kary polskiego napastnika. W poniedziałek prawdopodobnie zostanie rozpatrzone jej odwołanie do hiszpańskiego Trybunału Administracyjnego ds. Sportu. W przypadku niepowodzenia, Polakowi do końcówki stycznia pozostaną tylko mecze Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii.