Barcelona nadal walczy o uniknięcie kary Lewandowskiego. Znamy termin decyzji

W ostatnim spotkaniu przed przerwą na mistrzostwa świata FC Barcelona rywalizowała z Osasuną (2:1). Już w 30. minucie z murawę opuścił Robert Lewandowski, który otrzymał drugą żółtą kartkę. Schodząc z boiska, napastnik dotknął swojego nosa - gest ten miał oznaczać, że uważa arbitra Jesusa Gila Manzano za aroganckiego. W efekcie zdyskwalifikowano go na trzy mecze ligowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Maroko przegrało, ale kibice są dumni ze swoich piłkarzy. "Gra nawet orkiestra dęta!"

FC Barcelona odwołała się od zawieszenia Roberta Lewandowskiego. Wyrok będzie znany pod koniec roku

Początkowo Katalończycy odwołali się do Komisji Odwoławczej RFEF (hiszpańskiej federacji), ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Z tego powodu zdecydowali się złożyć apelację do hiszpańskiego Trybunału Administracyjnego ds. Sportu (TAD).

Z przepisów wynika, że TAD ma 15 dni na rozpatrzenie wniosku Barcelony. Dziennik "AS" podaje, iż ostateczna decyzja ws. zawieszenia Lewandowskiego zapadnie najpóźniej w czwartek 29 grudnia. Dwa dni później odbędą się ligowe derby z Espanyolem.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie można wykluczyć, że kara dla Lewandowskiego zostanie utrzymana i nie będzie mógł on zagrać nie tylko z Espanyolem, ale i Atletico Madryt (8 stycznia) oraz Getafe (22 stycznia). Zdaniem "AS-a" w takim wypadku miejsce na środku ataku zająłby Memphis Depay, takiego wariantu nie wyklucza również dziennik "Sport".

Lewandowski obecnie przebywa na urlopie, do klubu wróci w piątek 16 grudnia. Choć nadal nie wiadomo, czy będzie mógł wystąpić w trzech najbliższych meczach LaLigi, to będzie szykował się choćby do rywalizacji z Betisem w Superpucharze Hiszpanii (12 stycznia). W tym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 19 meczów dla Barcelony, strzelił w nich 18 goli oraz zaliczył cztery asysty.