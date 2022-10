Media: Barcelona znalazła następcę Dembele. Hit. Xavi wybrał

Z końcem poprzedniego sezonu wygasł kontrakt Ousmane'a Dembele z FC Barceloną. Jako że w ostatnich miesiącach przed końcem umowy skrzydłowy spisywał się bardzo przyzwoicie, to zdecydowano się na zatrzymanie go w drużynie. Ostatecznie skrzydłowy zgodził się na podpisanie nowego, dwuletniego kontraktu.

Dembele może zmienić klub. Myśli o nim PSG

W pierwszych spotkaniach tego sezonu Francuz prezentował się bardzo dobrze. Do czasu wrześniowej przerwy na kadrę zdążył rozegrać osiem meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. W ostatnich tygodniach jego dorobek jest znacznie mniej imponujący, w czterech grach zapisał na swoim koncie jednego gola.

Być może z tego powodu pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego odejścia 25-latka. Jak informuje kataloński portal El Nacional, zainteresowanie pozyskaniem go miałoby być PSG, co ma związek z zamieszaniem wokół Kyliana Mbappe. Napastnik stawia paryskiemu klubowi liczne żądania, a jednym z nich jest sprzedaż Neymara. Gdyby Brazylijczyk faktycznie pożegnał się ze stołecznym zespołem, jego następcą miałby zostać właśnie Dembele. Koszt pozyskania go szacuje się na około 50 mln euro.

Dembele odjedzie z Barcelony? Wytypowano jego następcę

Gdyby Dembele przeniósł się do Paryża, FC Barcelona zacznie starania o zawodnika, który miałby zająć jego miejsce. Joanowi Laporcie, prezesowi katalońskiego klubu, marzy się powrót Leo Messiego, którego kontrakt z PSG wygasa latem 2023 roku. Zdaniem El Nacional nieco inny pomysł na zastąpienie Francuza ma Xavi. W oczach trenera najlepszym kandydatem do tej roli jest Joao Felix, obecnie występujący w Atletico Madryt. 23-latek gra w tym klubie od 2019 roku, lecz póki co trener Diego Simeone nie wykorzystał pełni jego potencjału. Xavi wierzy, że w Barcelonie Portugalczyk zdołałby rozwinąć skrzydła.

O pozyskanie Felixa może nie być łatwo, gdyż interesują się nim kluby angielskie, na czele z Manchesterem City. Na korzyść klubu z Katalonii przemawia to, że sam Felix woli zostać w dobrze znanej mu lidze hiszpańskiej niż przenosić się do Premier League.