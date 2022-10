David Villa komplementuje Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma bardzo udany początek przygody w FC Barcelonie. W 12 meczach zdobył 14 bramek i zanotował 2 asysty. W niedzielę wystąpi w pierwszym w karierze El Clasico, do którego FC Barcelona przystąpi po remisie z Interem, który sprawił, że Katalończycy mają już tylko iluzoryczne szanse na dalszą grę w Lidze Mistrzów.

David Villa liczy na FC Barcelonę w El Clasico. Chce "dobrego klasyku"

Pomimo słabszej gry w rozgrywkach europejskich, FC Barcelona ma dobrą pozycję w lidze hiszpańskiej. Po ośmiu meczach zespół Xaviego jest liderem tabeli. Co prawda zgromadził tyle samo punktów co Real Madryt, to dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu jest wyżej od "Królewskich". Niedzielny klasyk będzie więc nie tylko walką o prestiż, ale też o ligowe prowadzenie.

Na wiele emocji liczy także David Villa, który wierzy, że FC Barcelona podniesie się po remisie z Interem Mediolan. - Jestem przekonany, że pomimo wyniku meczu Ligi Mistrzów, Barca zregeneruje siły i zagra dobry mecz w ten weekend. Mam nadzieję, że zrobią dobry klasyk i że uda im się trafić do siatki na Bernabeu - powiedział były piłkarz cytowany przez portal ccma.cat.

Robert Lewandowski uciszy Santiago Bernabeu? David Villa nie ma wątpliwości

Zdaniem byłego gracza FC Barcelony jedną z ważniejszych postaci w niedzielnym meczu będzie Robert Lewandowski, który jest w świetnej formie.

- Lewandowski opuścił okres przygotowawczy i strzela gole od pierwszego dnia. To jedna z ważnych kart Barcy na mecz z Realem. Mam nadzieję, że będzie miał dobry dzień i pomoże Barcy wygrać - dodał Villa.