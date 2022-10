Media: Lewandowski pewny nagrody na gali Złotej Piłki. Pierwszy w historii

Robert Lewandowski znalazł się w gronie nominowanych do zdobycia najważniejszego indywidualnego trofeum w świecie futbolu, czyli Złotej Piłki. Prestiżowa statuetka zostanie wręczona zwycięzcy już w najbliższy poniedziałek podczas uroczystej gali w paryskim Theatre du Chatelet. Z nieoficjalnych przecieków wynika, że w tym roku wygra Karim Benzema, który ma za sobą rok obfitujący w sukcesy z Realem Madryt.

Robert Lewandowski dostanie specjalną nagrodę na gali Złotej Piłki. Będzie pierwszy w historii

Jak wynika jednak z najnowszych doniesień "Mundo Deportivo", Robert Lewandowski znajdzie się tego wieczoru na scenie, nawet jeśli nie wygra Złotej Piłki. Hiszpanie donoszą, że dla Polaka została przygotowana specjalna nagroda. Lewandowski ma otrzymać trofeum imienia Gerda Muellera. To nowo utworzona nagroda, która powędruje w ręce najskuteczniejszego napastnika poprzedniego sezonu.

Tym samym nasz rodak przejdzie do historii, jako pierwszy zawodnik, który otrzyma to wyróżnienie. Zapracował na nie bez wątpienia. We wszystkich meczach poprzedniego sezonu strzelił w sumie dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski 57 goli. Warto bowiem dodać, że zliczane są wszystkie bramki, z gry w klubie i drużynie narodowej.

"Mundo Deportivo" podaje, że delegacja FC Barcelony będzie na gali Złotej Piłki okazała. Przewodzić jej ma sam prezes Joan Laporta, a oprócz Lewandowskiego do Paryża udadzą się także Gavi i Alexia Putellas, a więc kapitan żeńskiej drużyny "Barcy". Gavi nominowany jest do Kopa Trophy dla najlepszego młodego piłkarza w wieku poniżej 21 lat. Alexia natomiast ma szansę zdobyć drugi rok z rzędu Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki.

