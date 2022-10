Xavi podjął ważną decyzję przed El Clasico. "Eksperyment się nie powiódł"

FC Barcelona w ostatnich tygodniach zmaga się z plagą kontuzji. Najgorzej sytuacja wygląda w obronie, gdzie z gry wypadło kilku podstawowych piłkarzy - Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, czy Hector Bellerin. Xavi Hernandez w ostatnich czterech meczach zmuszony był sięgnąć po Gerarda Pique, by "załatać dziury" w środku linii defensywnej. Swojej decyzji szybko pożałował.

Xavi Hernandez zdecydował. Gerard Pique odsunięty od składu po fatalnych występach

Gra Katalończyków w obronie w ostatnich meczach wyglądała bardzo źle. Kulminacją był środowy mecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, w którym drużyna musiała wygrać, by zachować szanse na awans do fazy pucharowej. Spotkanie skończyło się remisem 3:3, a fatalny błąd przy prowadzeniu 1:0 popełnił wspomniany Pique. Doświadczony stoper zwyczajnie przepuścił dośrodkowanie do Nicolo Barelli, który po chwili wyrównał na 1:1. Pique pokazywał nawet kolegom z zespołu, że nie ma żadnego zagrożenia z tego podania. Szybko został wyprowadzony z błędu.

Wieloletni lider Barcelony stał się teraz jej słabością. Kibice i eksperci nie mają wątpliwości, że Pique ma za sobą lata świetności i obecnie, ilekroć pojawi się na boisku, przysparza zespołowi tylko kłopotów. Cierpliwość stracił też już Xavi, który podjął ważną decyzję przez niedzielnym starciem z Realem Madryt.

Jak podaje "Sport", Xavi odsunie Pique od składu. Może sobie na to pozwolić, gdyż do zdrowia wraca Jules Kounde. Francuz dochodzi do siebie po kontuzji, wznowił treningi i ma być gotowy na starcie z Realem. To on i Eric Garcia utworzą parę stoperów na to spotkanie.

Co więcej, kataloński dziennik zaznacza, że trener Barcelony woli nawet mocno eksperymentować w linii obronnej, niż postawić na Pique, gdyby okazało się, że Kounde nie jest jednak gotowy na pełne 90 minut rywalizacji. W efekcie na innych pozycjach niż zwykle mogą zagrać Marcos Alonso czy Alejandro Balde. "Xavi musiał uciekać się do Pique, ale eksperyment się nie powiódł, a stawka na Bernabeu będzie zbyt wysoka" - podsumowano decyzję trenera Barcelony.

