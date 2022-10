Lewandowski wymienił czterech piłkarzy Barcelony. "Potrzebują doświadczenia"

Robert Lewandowski świetnie spisał się w ostatnim meczu FC Barcelony z Interem Mediolan. Polak strzelił dwa gole, ale ostatecznie klub z Katalonii nie zdołał wygrać tego spotkania i zakończyło się ono remisem 3:3. "Jest niezbędny. Bez niego FC Barcelona nie byłaby tu, gdzie jest. To bardzo ważny zawodnik" - napisali dziennikarze "Mundo Deportivo" po starciu z włoską ekipą.

Robert Lewandowski zabrał głos przed meczem z Realem Madryt

Lewandowski nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek, ponieważ już w niedzielę czeka go bardzo ważny mecz przeciwko Realowi Madryt. Polak w rozmowie z BarcaTV wypowiedział się o nadchodzącym El Clasico. - Lubię grać przeciwko Realowi Madryt, ponieważ jest to jedna z największych drużyn na świecie. El Clasico to coś innego. Kiedy oglądałem starcia FC Barcelony z Realem, marzyłem o tym, żeby kiedyś zagrać w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że po meczu sprawię radość kibicom, bo wiem, jak wiele to dla nich znaczy. Jestem gotowy na to wyzwanie. Real Madryt ma świetnych zawodników na wszystkich pozycjach. Musimy dobrze się przygotować i utrzymywać piłkę. Gra przeciwko tej drużynie jest zawsze trudna. Postaramy się dać z siebie wszystko - powiedział Lewandowski.

Napastnik wypowiedział się także o relacjach z kolegami z drużyny i zdradził, kto zrobił na nim największe wrażenie. - Rozmowa z kolegami jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu możesz zrozumieć, jak chcą grać. Po kilku treningach i meczach wiesz, jak myślą twoi koledzy. Komunikacja jest bardzo ważna. W ten sposób możesz zrozumieć innych graczy i taktykę. Gavi, Pedri, Ansu Fati i Ferran Torres są bardzo młodzi i mają wielki talent. Z każdym sezonem będą grać tylko lepiej. Moja obecność jest dla nich ważna, ponieważ potrzebują doświadczenia i pewności na boisku - dodał.

Obecnie FC Barcelona jest liderem tabeli z dorobkiem 22 punktów. Tyle samo punktów zgromadził Real Madryt, ale ma gorszy bilans bramkowy i zajmuje drugie miejsce. Początek El Clasico zaplanowany jest na godzinę 16:15.

