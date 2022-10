Eskalacja konfliktu La Ligi z Katarczykami. Hiszpanie odpowiedzieli tak, że będzie bolało

La Liga doprowadziła przed hiszpańskim sądem do tego, że aktywa firmy BeIN Media Group zostały zamrożone. Sprawa dotyczyła opóźnień w dokonywaniu płatności za prawa do transmisji meczów ze strony katarskiego nadawcy - poinformował "New York Times". Na mocy orzeczenia BeIN musi ponadto zwrócić ponad 50 milionów euro zaległych opłat.

Katarski nadawca nie chciał płacić. La Liga poszła do sądu

BeIN Media Group to katarski operator płatnej telewizji. Posiada on prawa do transmisji rozgrywek La Liga na kilku rynkach międzynarodowych m.in. w Azji i na Bliskim Wschodzie, a także we Francji, Australii i Nowej Zelandii. W związku z zaległościami w płatnościach, La Liga postanowiła zgłosić go do sądu. We wniosku prawnicy, reprezentujący najwyższą klasę rozgrywkową w Hiszpanii, stwierdzili, że opóźnienia te "nie stanowią dla La Ligi żadnych bezpośrednich problemów finansowych, ale chcą, aby ich partnerzy przestrzegali podpisanych umów".

Sąd w wydanym 11-stronicowym postanowieniu, podjął decyzję o zamrożeniu aktywów katarskiego koncernu ze względu na ryzyko, że fundusze ponownie trafią do Kataru. Z dokumentu wynika jednak, że jest to jedynie środek tymczasowy. Pełna rozprawa odbędzie się zaś późniejszym terminie. BeIN poinformowało "New York Timesa", że 5 października spłaciło już 10 milionów euro długu.

Tebas zaatakował Al-Khelaifiego: "Dokładnie wie, co robi"

Sprawa ta jest jednym z elementów większego sporu pomiędzy prezesem La Liga Javierem Tebasem a Nacerem Al-Khelaifim, który stoi na czele PSG, ale też BeIN. Szef ligi hiszpańskiej od dawna krytykuje katarskiego działacza i biznesmena. Oskarżał go m.in. o lekceważenie finansowego fair play. Teraz uważa, że niezapłacona opłata za prawa do transmisji jest celowym wybiegiem Al-Khelaifiego, aby zmusić go do stonowania publicznej krytyki. - On dokładnie wie, co robi. Próbuje doprowadzić do punktu, w którym kluby powiedzą mi jako prezesowi ligi, że wolą zarabiać pieniądze i żebym mówił mniej - stwierdził Tebas w rozmowie z "New York Timesem".