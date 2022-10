Media: Konflikt Messiego może zablokować powrót do Barcelony. Jest źle

Od ponad roku Lionel Messi jest zawodnikiem Paris Saint-Germain. Argentyńczyk podpisał kontrakt z paryżanami po tym, jak wygasła jego umowa z FC Barceloną. Umowa, której hiszpański klub nie był w stanie przedłużyć.

Kontrakt Messiego z PSG obowiązuje do końca obecnego sezonu. Mimo że Argentyńczyk ma zapisaną w nim klauzulę przedłużenia o kolejny rok, na razie nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Chociaż obóz zawodnika zapewniał, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła, to i PSG, i FC Barcelona już zabiegają o piłkarza.

Niedawno francuskie media poinformowały, że PSG zrobi wszystko, by ubiec FC Barcelonę w walce o Messiego. Paryżanie mieli zaproponować piłkarzowi bajoński kontrakt, by przekonać go do pozostania w klubie przez kolejny rok.

Mniej więcej w tym samym czasie argentyńska dziennikarka - Veronica Brunati - poinformowała, że pewne jest już to, że latem Messi wróci do Barcelony. Słowa kobiety potraktowano bardzo poważnie, ponieważ to osoba bliska otoczeniu piłkarza i w przeszłości miała już o nim dobre, sprawdzone informacje.

Messi jednak nie wróci do Barcelony?

Teraz jednak Brunati nieco wycofała się z przedstawionej przez siebie wersji. We wtorek dziennikarka przekazała, że w powrocie Messiego do Barcelony może stanąć jego relacja z prezydentem klubu - Joanem Laportą.

Argentyńczyk ma mieć Hiszpanowi za złe to, że ten dopuścił do odejścia zawodnika w zeszłym roku. Według informacji Brunati obaj panowie nie rozmawiali ze sobą od momentu transferu Messiego do PSG, co może mieć wpływ na ewentualne negocjacje ws. powrotu piłkarza.

"Messi może przedłużyć kontrakt z PSG, albo wyjechać do MLS, gdzie zainteresowanie nim wyrażał Inter Miami. Powrót Messiego do Barcelony wcale nie jest taki pewny. Jego przyszłość wyjaśni się dopiero w przyszłym roku. Zawodnik na razie jest w pełni skoncentrowany na mistrzostwach świata w Katarze" - czytamy na portalu Barcauniversal.com, który omówił słowa dziennikarki.