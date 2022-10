Były prezes Barcelony stawia wszystko na jedną kartę. "Wolę przegrać El Clasico"

Niektórzy dopatrują się tu winy Roberta Lewandowskiego, którego nie było widać w ostatnich dwóch meczach tak bardzo, jak wcześniej. Napastnik zachwycał kibiców na początku sezonu. Trafiał do bramki rywali w siedmiu meczach z rzędu: sześć razy w La Liga i raz w Lidze Mistrzów (hat-trick przeciwko Viktorii Pilzno). Dopiero w starciach z Bayernem Monachium, Interem i Celtą nastąpił przestój.

FC Barcelona może zagrać na dwa sposoby. Gaspart przewiduje

I o ile na La Lidze to się nie odbiło, bo bramki zdobywali też inni piłkarze, a FC Barcelona wciąż jest liderem tabeli, to w Lidze Mistrzów sytuacja jest dużo gorsza. Bilans zespołu z Katalonii po trzech kolejkach fazy grupowej to jedna wygrana (5:1 z Viktorią Pilzno) i dwie porażki (0:2 z Bayernem Monachium i 0:1 z Interem Mediolan).

FC Barcelona znalazła się więc w dołku i istnieje realne zagrożenie spadku do Ligi Europy - tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Drużyna Xaviego będzie walczyła o przyszłość w Lidze Mistrzów już w środę, 12 października. - Musimy wygrać i jeśli to możliwe, to różnicą dwóch goli. Może być tak, że [na koniec] zrównamy się punktami z Interem na drugim miejscu. Ważny wtedy będzie bilans goli - apeluje Joan Gaspart w rozmowie z Radio MARCA.

Były prezes FC Barcelony (2000-2003) byłby nawet w stanie "oddać" El Clasico za trzy punkty w starciu z mediolańczykami. - Jutrzejsze spotkanie musimy wygrać. Jeśli nie wygramy 2:0, to tak jakbyśmy już przegrali Ligę Mistrzów. Wolałbym jutro zwyciężyć i ponieść porażkę w El Clasico, nawet jeśli ma mnie to zaboleć. W La Liga czeka nas długa droga, by odrobić straty - podkreśla.

Gaspart wyróżnił dwa style gry katalońskiego zespołu w tym sezonie. Jeden może zapewnić mu zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Natomiast drugi oglądaliśmy w ostatnim meczu ligowym z Celtą Vigo. I nie był on zadowalający.

- Jeśli zagrają tak jak w niedzielę to będzie trudniej, jeśli tak jak na początku sezonu to będzie łatwiej. Zobaczmy, czy mamy Barcelonę z początku sezonu z entuzjazmem, pragnieniem, skutecznością i bramkami. Nie myślę jeszcze o niedzieli, myślę o jutrze. Bo gdybyśmy przegrali, byłoby to prawie niemożliwe. Moralnie byłby to cios. Jestem spokojny o zawodników i kibiców - zakończył.

Mecz FC Barcelona - Inter Mediolan zostanie rozegrany na Camp Nou w środę, 12 października o godz. 21:00. W niedzielę, 16 października o godz. 18:15 odbędzie się El Clasico, czyli słynne starcie FC Barcelony z Realem Madryt. Oba mecze będą relacjonowane na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.