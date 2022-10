Hiszpanie wyliczyli. To absolutny bohater Barcelony. "Uratował 5 punktów"

FC Barcelona w tym sezonie rozgrywek La Liga jeszcze nie przegrała i straciła tylko jednego gola. W ligowej tabeli ma 22 punkty, tyle samo co Real Madryt i duża w tym zasługa świetnej formy Marca-Andre Ter Stegena.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne komentarze po losowaniu. "To ośmieszanie polskiej reprezentacji"

Marc-Andre Ter Stegen bohaterem FC Barcelony. Niemiec uratował już 5 punktów

FC Barcelona w jedynego gola w tym sezonie La Liga straciła przeciwko Realowi Sociedad w wygranym 4:1 meczu 2. kolejki. Jak wyliczyli dziennikarze "Mundo Deportivo" gdyby nie Marc-Andre Ter Stegen "Barca" miałaby na swoim koniec aż o pięć punktów mniej. Niemiecki bramkarz w tym sezonie obronił dziewięć strzałów i ratował swój zespół z opresji.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pierwszy punkt Ter Stegen uratował już w pierwszej kolejce przeciwko Rayo Vallecano, ponieważ dzięki jego obronom Barcelona zremisowała 0:0. Niemiec bronił strzały Mikela Merino i Davida Silvy w meczu przeciwko Sociedad, ale tam Barcelona wygrała pewnie. Podobnie był w wygrany 3:0 meczu z Sevillą, gdzie bramkarz odbijał strzały Ivana Rakiticia i Youssefa En-Nesyriego. Do ratowania punktów powrócił w meczu z Mallorcą, który "Barca" wygrała 1:0, a remisu uniknęła dzięki zatrzymaniu przez Niemca strzału Jaume Costy. Zwycięstwo 1:0 Ter Stegen uratował także ostatnim meczu z Celtą Vigo, kiedy fantastycznie zatrzymywał Iago Aspasa.

Uratowany remis z Rayo i zwycięstwa z Mallorką i Celtą "Mundo Deportivo" przypisuje Ter Stegenowi, co oznacza, że uchronił on Barcelonę przed straceniem pięciu punktów. Gdyby odjąć tę zdobycz od wyniku zespołu Xaviego, zajmowałby on trzecie miejsce w tabeli, z takim samym wynikiem jak Athletic Bilbao.

Przed Barceloną trudne wyzwania

Dobra forma Marca-Andre Ter Stegena będzie potrzebna Barcelonie w dwóch nadchodzących spotkaniach, które mogą okazać się kluczowe w kontekście następnych miesięcy. W środę 12 października o godzinie 21:00 zespół prowadzony przez Xaviego czeka mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. W przypadku ewentualnej porażki Barcelonie będzie trudno zakwalifikować się do fazy pucharowej elitarnych rozgrywek.

Po meczu z Interem Barca rozegra niezwykle ważny mecz w lidze, gdzie zmierzy się z Realem Madryt, w niedzielę 16 października o godzinie 16:15. Obie drużyny jeszcze nie przegrały w lidze i ewentualny zwycięzca odskoczy rywalom na trzy punkty w tabeli, co może okazać się kluczowe pod koniec sezonu.