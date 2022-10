Real Madryt bierze na cel rewelację tego sezonu. Szykuje wielkie pieniądze

Cody Gakpo wyrasta powoli na nową gwiazdę europejskiego futbolu. 23-latek z PSV Eindhoven od początku sezonu zachwyca w kolejnych meczach. W sumie strzelił już 13 goli w 16 występach. Zaliczył też aż 16 asyst przy trafieniach kolegów. Dziś tylko Erling Haaland ma równie imponujące statystyki spośród piłkarzy występujących w Europie.

Real Madryt obserwuje Cody'ego Gakpo. "Opcja na przyszłość"

Nic zatem dziwnego, że Gakpo zaczynają przyglądać się silniejsze kluby od PSV. Od dłuższego czasu Holender łączony jest z przenosinami do Leeds United. Już latem transakcja była bliska finalizacji, jednak ostatecznie strony się nie dogadały. Gakpo był także przymierzany do Manchesteru United, ale "Czerwone Diabły" ostatecznie zdecydowały się kupić inną gwiazdę Eredivisie, Anthony'ego. Pojawiają się też plotki o zainteresowaniu innego giganta Premier League, Arsenalu.

"The Athletic" informuje natomiast, że utalentowanego napastnika na radarze ma także Real Madryt. "Królewscy" mają śledzić postępy zawodnika i ewentualnie przystąpić do walki o ściągnięcie go. "AS" zwraca jednak uwagę, że Gakpo mógłby być "opcją na przyszłość". Piłkarz występuje na pozycji lewego napastnika, która w Realu obecnie zarezerwowana jest dla Viniciusa Juniora. Hiszpanie trzymają jednak rękę na pulsie i będą działać, jeśli Gakpo "wpasuje się w ich plany".

Umowa Cody'ego Gakpo z PSV Eindhoven obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Branżowy portal Transfermarkt.de szacuje jego wartość na 35 milionów euro. "AS" podaje jednak, że PSV ma własną wycenę zawodnika. Kto zechce go wykupić, musi wyłożyć przynajmniej 50 milionów euro.

