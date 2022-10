Lewandowski "wszedł do Barcelony wściekły". Niemcy podkręcają atmosferę

Hiszpańskie media też nie oceniły Roberta Lewandowskiego najlepiej za ostatnią kolejkę w La Liga. "Kolejna noc do zapomnienia" - czytaliśmy w mediach. Często przyznawano mu też jedną z najniższych not z całego zespołu. "Polak miał tylko jeden prawdziwie ofensywny ruch - strzał głową w 12. minucie" - podsumowano.

Lewandowski nie strzelił też ani jednego gola we wcześniejszym meczu. W tygodniu FC Barcelona przegrała 0:1 z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. I choć w kontekście tego meczu największą winą obarczono pracę sędziów, to i od Lewandowskiego wymagano więcej.

Lewandowski wciąż obwiniany. "Staje się problemem"

Dlatego właśnie Sport.de napisał o "uśpionym" Lewandowskim, który "staje się problemem" FC Barcelony. Niemcom nie pasuje to do wcześniejszej postawy Polaka. "Wystartował we wściekłym stylu" - napisano. I rzeczywiście Lewandowski trafiał w siedmiu meczach FC Barcelony z rzędu: sześć razy w La Liga i raz w Lidze Mistrzów (hat-trick przeciwko Viktorii Pilzno). Dopiero w meczach z Interem i Celtą nastąpił przestój.

Dziennikarze poszli jednak o krok dalej i wspomnieli o kryzysie napastnika. Powołano się też na gazetę "AS", która napisała, że bezbramkowe mecze gwiazdy FC Barcelony to coś, do czego "kibice nie są przyzwyczajeni".

Z dużo większym spokojem do sytuacji podchodzi Xavi Hernandez, trener FC Barcelony. - Musimy bardziej zaangażować Lewandowskiego w grę. Czuł się nieswojo w drugiej połowie. Był sfrustrowany, ponieważ zespół nie znajdował rozwiązań. Nadal uważam, że grał dobrze - podsumował występ Polaka. Zobaczymy, czy uda się znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

FC Barcelona z pozycji lidera La Ligi zagra w następnej kolejce z Realem Madryt. El Clasico już 16 października. - El Clasico jest niezwykle ważne. Ale spójrzcie, w zeszłym roku nie graliśmy tak dobrze i wygraliśmy. Mamy nadzieję, że znów będziemy mogli pokazać tę samą osobowość - komentował Xavi. Jeszcze przed nim - w środę, 12 października - na Camp Nou odbędzie się mecz Barcelona - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów. Lewandowski i spółka walczą o awans do 1/8 finału.

