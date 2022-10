Griezmann przerwał milczenie po transferze do Atletico. "To jest mój hołd"

Antoine Griezmann nie wróci już do FC Barcelony. Katalończycy i Atletico Madryt porozumieli się w sprawie definitywnego transferu napastnika, który przebywał w tym ostatnim zespole na zasadzie wypożyczenia. Griezmann podpisze nową umowę z Atletico, która ma obowiązywać przez kolejne cztery lata. "Barca" zarobi na tym 20 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Antoine Griezmann przemówił po transferze do Atletico. "Zrobiłem wszystko, by tu zostać"

Tym samym 31-latek wraca definitywnie do zespołu, w którym radził sobie najlepiej i stał się gwiazdą światowego formatu. W Barcelonie nigdy nie błyszczał tak, jak w Atletico. Katalończycy pozbyli się piłkarza, którego pensja mocno obciążała budżet, a sam zainteresowany może zacząć nowy etap kariery. Griezmann zresztą nie ukrywa swojego zadowolenia z takiego obrotu spraw i zdradził, że sam mocno pracował nad tym, by zostać już na stałe w Madrycie.

FC Barcelona rusza po Leo Messiego. "Już nie ukrywają swoich planów"

- Aby zostać w Atletico, cieszyć się byciem w klubie, z trenerem, kolegami z drużyny, stadionem, kibicami, zrobiłem wszystko, co możliwe, aby tu zostać - powiedział Francuz, cytowany przez kataloński "Sport". - Kiedy zobaczyłem, że jest szansa, by zostać tu na wiele lat, porozmawiałem z klubem. Wiedziałem, czego ode mnie oczekują i nie zastanawiałem się zbyt długo. Nie obchodziło mnie, co muszę zrobić. Chciałem tu zostać - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Widać, że dla Griezmanna jest to niezwykle emocjonalny moment. Przy okazji ponownego związania się z Atletico, złożył jego kibicom obietnicę. - Oddam wszystko dla mojego klubu, zaufanie trenera, kibiców, Atletico. Oddam wszystko za herb. Mogę marnować szanse, czy posyłać złe podania, ale dam z siebie wszystko do ostatniej sekundy. Chcę, żeby to było widziane i odczuwane. To jest mój hołd dla fanów - podsumował.

Griezmann, biorąc pod uwagę obie jego dotychczasowe przygody z Atletico, rozegrał dla klubu już 304 mecze, w których strzelił 144 gole i zanotował 59 asyst. Swój bilans w Barcelonie zamknął natomiast na 102 występach, 35 golach i 17 asystach.

Listkiewicz w środku burzy. "Nie sądziłem, że tylu kretynów mieszka w Polsce"