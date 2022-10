FC Barcelona rusza po Leo Messiego. "Już nie ukrywają swoich planów"

Leo Messi po pierwszym, nieudanym sezonie w PSG, w kampanii 2022/2023 prezentuje się znacznie lepiej. Argentyńczyk w 13 meczach strzelił 8 goli i zanotował tyle samo asyst. W końcu stał się piłkarzem, jakiego oczekiwali oglądać paryscy kibice, gdy dołączał do ich klubu latem ubiegłego roku. Wkrótce jednak może być im dane pożegnać się z legendarnym piłkarzem. Wszystko z powodu planów FC Barcelony, która chce odzyskać swoją ikonę.

FC Barcelona rusza po Leo Messiego. "Nie ukrywają już swoich planów"

Temat możliwego powrotu Messiego do stolicy Katalonii pojawia się regularnie w mediach już od dłuższego czasu. 35-latek z PSG związany jest tylko do 30 czerwca 2023 roku. Paryżanie mają możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok, ale piłkarz musi wyrazić na to zgodę. A póki co, jego zamiary nie są oficjalnie znane. Messi koncentruje się aktualnie na mistrzostwach świata, jak zapowiedział kilka dni temu, ostatnich w jego karierze.

Atmosferę wokół możliwego powrotu Messiego na Camp Nou podgrzewają wpisy kolejnych dziennikarzy. Francuski portal le10sport.com podaje, że nadchodzi kres ery plotek. FC Barcelona zamierza przejść do konkretnego działania. "Barca nie ukrywa już swoich planów wobec Messiego" - czytamy. Wszystko za sprawą ostatnich wypowiedzi prezesa Joana Laporty i dyrektora Mathieu Alemany'ego.

Laporta i Alemany w niedzielę wzięli udział w walnym zgromadzeniu socios. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o rozbudowie Camp Nou i planach rozgrywania meczów domowych na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie w sezonie 2023/2024. Laporta w pewnym momencie wspomniał o Messim i czy jego wielki powrót do klubu spowoduje, że prace na Camp Nou zostaną wstrzymane lub przesunięte. - Jeśli chodzi o to, czy prace zostaną opóźnione w przypadku przybycia Leo Messiego, nie jest to kwestia, którą rozważaliśmy, ponieważ uważamy, że prace nie mogą być dalej opóźniane. Musimy mieć duży stadion - powiedział Laporta, cytowany przez le10sport.com.

Mathieu Alemany był nieco bardziej powściągliwy. Dał jednak do zrozumienia, że transfer Messiego, który mógłby przyjść za darmo, byłby świetną kontynuacją obranej przez klub polityki, ściągania wartościowych piłkarzy bez konieczności płacenia odstępnego. - Musimy coraz bardziej koncentrować się na rynku wolnych zawodników. W tym roku tak właśnie przyszli Kessie, Christensen, Marcos Alonso i Bellerin, a wielu innych ma przyjść - powiedział.

