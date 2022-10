Real wybrał następcę Benzemy. W transferze ma pomóc specjalna klauzula

Karim Benzema występuje w Realu Madryt nieprzerwanie od 2009 roku. Francuz w ostatnich latach stał się bezapelacyjnie największą gwiazdą drużyny, dla której w sumie rozegrał już 613 spotkań i strzelił 327 goli. Czas nie oszczędza jednak nikogo i już wkrótce Benzema skończy 35 lat. Jak na piłkarza to wiek zaawansowany, dlatego "Królewscy" powoli rozglądają się za jego następcą.

Real Madryt szykuje się na odejście Karima Benzemy. Chcą, by zastąpił go Erling Haaland

Aktualny kontrakt Benzemy obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Piłkarz i klub chcą przedłużyć współpracę o przynajmniej jeszcze jeden sezon. Co potem? Interesujące informacje w tej sprawie podał Florian Plattenberg ze "Sky Sports Germany". Jego zdaniem, Real Madryt nie porzucił planów sprowadzenia Erlinga Haalanda, choć ten zaledwie kilka miesięcy temu przeniósł się do Manchesteru City, w którym od początku radzi sobie doskonale.

Haaland rozegrał jak dotąd 20 meczów w koszulce mistrzów Anglii. W tym czasie strzelił aż 20 goli i zanotował trzy asysty. Tylko w Premier League ma na koncie już 15 goli po dziewięciu kolejkach. To więcej, niż zdołały zdobyć drużyny Manchesteru United i Chelsea (po 13 goli). Wydaje się zatem, że Manchester City za nic nie wypuści Haalanda, zwłaszcza że jego umowa obowiązuje aż do 2027 roku. Plattenberg zdradza, dlaczego transfer Norwega do Realu jest jednak możliwy.

Z informacji dziennikarza wynika, że w umowie Haalanda z City znalazła się specjalna klauzula, która wejdzie w życie dopiero w 2024 toku. Wówczas będzie go można wykupić, choć na ten moment nie wiadomo, za jaką kwotę. Z tej okazji miałby skorzystać właśnie Real, który już latem długo walczył z Anglikami o zakontraktowanie genialnego napastnika. Obecne 22-latek wyceniany jest przez branżowy portal Transfermarkt.de na 150 milionów euro. Można zatem założyć, że owa klauzula opiewa na przynajmniej taką kwotę.

