Lewandowski jednoznacznie oceniony przez dyrektora Barcy. "Nie zaglądać mu w metrykę"

W spotkaniu z Celtą Vigo Robert Lewandowski przerwał świetną passę strzelecką w LaLidze. Polak trafiał w sześciu kolejnych meczach (łącznie dziewięć goli), lecz w niedzielę nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Jego bilans w nowym klubie i tak jest bardzo korzystny. Dotychczas rozegrał 11 spotkań, w których strzelił 12 goli i zanotował dwie asysty.

Alemany docenia Roberta Lewandowskiego. "Nie zaglądać mu w metrykę"

Zanim piłkarze wybiegli na spotkanie z Celtą, w niedzielę w Barcelonie odbyło się inne bardzo istotne wydarzenie. Było nim zgromadzenie socios, czyli kibiców będących członkami klubu i mogących współdecydować o jego losach. Wzięli w nim udział również prezes Joan Laporta czy dyrektor sportowy Mateu Alemany.

Podczas wydarzenia Alemany odniósł się do transferu Lewandowskiego. Podobnie jak inne osoby związane z klubem, tak i on ocenił ten ruch bardzo pozytywnie. - Ma 34 lata, ale każdego dnia pokazuje, że nie trzeba zaglądać mu w metrykę. To świetny transfer. Piłkarze, którzy chcieli do nas przyjść (Lewandowski, Raphinha, Kounde - dop. red.), odrzucili kilka innych propozycji - powiedział.

Dyrektor sportowy odniósł się także do transakcji z udziałem zawodników możliwych do pozyskania bez płacenia odstępnego. W ostatnim czasie w ten sposób do klubu trafili choćby Franck Kessie czy Andreas Christensen. - Tego typu ruchy są coraz ważniejsze. Zwracamy uwagę na takich piłkarzy - dodał.

Alemany odniósł się także do sytuacji finansowej. Jak przyznał, w tej kwestii jest wiele do poprawy, a największym wyzwaniem będzie obniżenie wydatków na pensje. - Naszym celem jest obniżenie kosztów wynagrodzeń i poprawa wyników sportowych. Obecnie jesteśmy o 100 mln powyżej limitu. Gracze muszą otrzymywać stawki rynkowe. Kiedy przybyliśmy, 13-14 z nich było powyżej tego - wyjaśnił.

FC Barcelona pozostała liderem LaLiga. "El Clasico" już niebawem

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w Barcelonie mogą być całkiem zadowoleni z wyników na boisku. Po ośmiu kolejkach LaLiga drużyna jest liderem tabeli. W niedzielę 16 października będzie mogła powiększyć przewagę nad drugim Realem Madryt, gdy zmierzy się z nim w meczu ligowym. Zanim to nastąpi, w środę 12 października zmierzy się z Interem Mediolan Lidze Mistrzów.