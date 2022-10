Xavi nie ma wątpliwości po meczu z Celtą. "Słodko-gorzkie zwycięstwo"

Barcelona potrzebowała wygrać z Celtą Vigo, by do El Clasico, które odbędzie się już 16 października, przystąpić w roli lidera ligowej tabeli. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 17. minucie meczu Pedri, wykorzystując błędy obrony rywala.

Barca wygrywa, ale nie zachwyca. Lewandowski bezradny, Ter Stegen bohaterem

W pierwszej połowie meczu to Barcelona dominowała i szybko objęła prowadzenie, ale nie była w stanie podwyższyć wyniku i wprowadzić większego spokoju w swoje poczynania. - Musimy się poprawić. Pierwsza połowa była dobra. Musieliśmy strzelić drugiego gola i już wtedy zabić ten mecz - powiedział po spotkaniu Xavi.

W pierwszej części meczu jedyną dla siebie okazję na zdobycie bramki miał Robert Lewandowski, ale jego strzał głową nie znalazł się w bramce gości. W drugiej połowie polski napastnik nie mógł liczyć na wsparcie kolegów w ofensywie, ponieważ cały zespół Barcelony był skupiony na bronieniu wyniku. Partnerzy nie stworzyli mu ani jednej sytuacji bramkowej. - Musimy bardziej zaangażować Lewandowskiego w grę. Czuł się nieswojo w drugiej połowie. Był sfrustrowany, ponieważ zespół nie znajdował rozwiązań. Nadal uważam, że grał dobrze - podsumował występ polskiego Polaka Xavi.

Bohaterem Barcelony w meczu z Celtą został Marc-Andre Ter Stegen. Niemiecki bramkarz niejednokrotnie ratował zespół z opresji, chociaż przez większość spotkania ewidentnie doskwierał mu uraz. - Wyobraźcie sobie, że Ter Stegen musiałby zejść z kontuzją. Prawdopodobnie zobaczylibyśmy Xaviego płaczącego na ławce - powiedział hiszpański dziennikarz Jordi Pons Salas. Pod wrażeniem występu kolegi był także obrońca Marcos Alonso: - Ter Stegen ma wspaniały sezon, ale wolałbym, żeby nie musiał bronić tych wszystkich piłek. Musimy poprawić się w obronie - wskazał zaniepokojony obrońca, a Xavi dodał: - Ter Stegen był spektakularny.

Niezadowalająca wygrana i przygotowania do najważniejszych meczów tej jesieni

Barcelona już w środę 12 października zmierzy się z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów i będzie to kluczowe spotkanie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej tegorocznych rozgrywek. - To słodko-gorzkie zwycięstwo. Wygraliśmy, ale musimy dużo poprawić przed środą - stwierdził po meczu Xavi. Zdaniem trenera Barcelony od razu trzeba zacząć przygotowania do meczu z Interem, by wypaść lepiej niż poprzednio. Podobnie uważa Marcos Alonso: - Mecz z Interem jest bardzo ważny i stawiamy na niego wszystko. Musimy teraz odpocząć i dobrze się przygotować.

Barcelona z pozycji lidera La Ligi zagra w następnej kolejce z Realem Madryt. El Clasico już 16 października. Madrytczycy są tu za plecami Barcy z takim samym dorobkiem 22 punktów. Pomimo gorszej formy zespołu Xavi jest pewny, że w meczu na szczycie jego zespół wypadnie dobrze. - El Clasico jest niezwykle ważne. Ale spójrzcie, w zeszłym roku nie graliśmy tak dobrze i wygraliśmy. Mamy nadzieję, że znów będziemy mogli pokazać tę samą osobowość - podsumował szkoleniowiec.