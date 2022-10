Kubeł lodowatej wody na głowę Lewandowskiego. "Znowu nie dojechał"

FC Barcelona w meczu 8. kolejki La Liga przeciwko Celcie Vigo wyszła na boisko podrażniona porażką 0:1 z Interem w Lidze Mistrzów. Potrzebowała zwycięstwa w La Liga, by wrócić na pozycję lidera. Plan udało się zrealizować, ale gra Barcy nie napawa optymizmem przed nadchodzącym klasykiem.

Barcelona wygrywa z Celtą, ale nie zachwyca

Barcelona prowadzenie objęła już w 17. minucie meczu za sprawą Pedriego, który wykorzystał błędy obrony rywali i z łatwością skierował piłkę do siatki. W pierwszej połowie Barcelona dominowała, ale nie była w stanie tworzyć groźnych sytuacji, które przyniosłyby gola. W drugiej części meczu to Celta była lepszym zespołem i stworzyła aż 12 sytuacji bramkowych i Barcelonę musiał ratować Ter Stegen. Celta była niesamowicie nieskuteczna, a do tego gościom często brakowało podjęcia odpowiednich decyzji na boisku. Barcelona długimi fragmentami meczu była zespołem gorszym od przyjezdnych i ich gra nie wygląda optymistycznie przed El Clasico.

Robert Lewandowski spędził na boisku całe spotkanie, ale po raz drugi z rzędu nie strzelił gola. Polak w pierwszej połowie miał jedną sytuację, w której uderzał głową, ale nie był w stanie zamienić jej na gola. W drugiej części meczu to Celta atakowała więcej, a Lewandowski operował w okolicy środka boiska i nie miał ani jednej szansy na zdobycie gola.

Internauci reagują na mecz Barcelony

"Nieskuteczne skrzydła, żadnej szansy Roberta Lewandowskiego, którego stać na zdecydowanie więcej. Ma co poprawić Barcelona, ale czuję, że Celta jakąś szansę też w końcu stworzy" - napisał już w przerwie meczu Sebastian Chabiniak

Po meczu na Twitterze pojawiły się kolejne wpisy dotyczące gry Barcelony i Roberta Lewandowskiego. "Lewandowski znowu nie dojechał, bardzo słaby okres ma, oby to było chwilowe. W drugim kolejnym meczu nie ma z czego strzelić - napisał Marek Wawrzynowski.

"Po tej niedzieli wiemy, że może mieć Lewandowski mniej z gry w Barcelonie niż w kadrze" - dodał Kacper Sosnowski ze "Sport.pl".

"Robert Lewandowski kompletnie niewidoczny. A to mimo wszystko Celta Vigo, zaraz starcie z Interem i El Clasico. Niepokojąco to wygląda..." - napisał Jakub Treć o występie Lewandowskiego.

"Lewy wygląda tak, jakby potrzebował przerwy. A tu dwa najważniejsze mecze za pasem" - dodał Łukasz Grabowski.

"Ta druga połowa to jakieś totalne kuriozum"- napisał Tomasz Ćwiąkała i dodał: "Duch Koemana unosi się nad tymi ostatnimi meczami".

Następne spotkanie Barcelona rozegra we wtorek 11 października o godzinie 21:00 przeciwko Interowi Mediolan. Mecz odbędzie się w ramach 4. kolejki tegorocznej Ligi Mistrzów i będzie jednym z decydujących o miejscu w grupie ekipy Xaviego.