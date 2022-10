Barcelona zagrała źle, ale jest jedna dobra wiadomość. Wystarczy spojrzeć na tabelę

Real Madryt jest głównym rywalem FC Barcelony w kontekście walki o miejsce lidera La Liga. Drużyna Carlo Ancelottiego zajęła tę pozycję dzięki sobotniej wygranej 1:0 z Getafe. Ich panowanie nie trwało jednak długo. Niespełna dobę później FC Barcelona wróciła na zajmowane wcześniej miejsce z dorobkiem 22 punktów.

Barcelona wyprzedza Real w tabeli La Liga

FC Barcelona i Real Madryt mają dokładnie taki sam dorobek punktowy (22) po ośmiu kolejkach. Jednak dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to zespół trenowany przez Xaviego wskoczył na pierwszą pozycję w tabeli. Barcelona straciła dotychczas tylko jedną bramkę i zdobyła 20, co jest najlepszym wynikiem w całej lidze. Dla porównania bilans Realu to 19:7.

I tym razem FC Barcelona zachowała czyste konto. Duża w tym zasługa Marca-Andre ter Stegena, bramkarza Katalończyków, który wielokrotnie ratował swoją drużynę. W ofensywie z kolei zawiódł Robert Lewandowski, który nie tylko nie zdołał trafić do siatki, ale był praktycznie niewidoczny przez większość meczu. Jedyną bramkę w meczu z Celtą zdobył w 17 minucie Pedri.

Tuż za plecami dwójki hegemonów również jest ciekawie. O trzecią lokatę walczą aż cztery zespoły. Na razie drobną przewagę wypracował sobie Atlhetic Bilbao (17 pkt), za którego plecami z oczkiem mniej coraz mocniej rozpycha się Atletico Madryt, Real Betis oraz Real Sociedad. Z wymienionych klubów swoje mecze w tej kolejce wygrało Atletico (2:1 z Gironą) oraz klub z San Sebastian pokonał dobrze znany kibicom Lecha Poznań z fazy grupowej Ligi Konferencji Villareal (1:0).

Dwa kluby z kraju Basków podzieliły się punktami. Athletic zremisował 1:1 z walczącą o utrzymanie Sevillą, natomiast Real Betis trenera Manuela Pellegriniego nie zdołał strzelić gola w starciu z Realem Valladoid (0:0).

Interesujący przebieg miał pojedynek klubów z 7 i 8 miejsca. W Pampelunie bezbramkowo zremisowały ze sobą Osasuna i Valencia. Obie ekipy kończyły mecz w dziesiątkę, po czerwonej kartce otrzymali: Mouctar Diakhaby (Valencia) i Unai Garcia (Osasuna)

Na dnie tabeli nieoczekiwanie znalazła się Sevilla. Drużyna w ostatnich latach często dołączająca się do walki o europejskie puchary, w tym sezonie jest mocnym rozczarowaniem. Tylko sześć punktów i 18 miejsce sprawiają, że jeżeli zespół z Andaluzji nie zacznie prędko punktować, może nie zdołać wywalczyć utrzymania w La Liga. Mniej oczek na ten moment zdobył tylko Cadiz (5) oraz dramatycznie słabe do tej pory Elche z jednym punktem po siedmiu kolejkach, gdyż poniedziałkowe starcie z Mallorcą zamknie ósmą serię gier.

Tak prezentuje się aktualna tabela La Ligi.