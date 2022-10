Xavi podjął decyzję. Pokazał "jedenastkę" Barcelony na mecz z Celtą

Pomiędzy dwoma kluczowymi meczami Ligi Mistrzów z Interem Mediolan FC Barcelona w niedzielny wieczór będzie walczyła o odzyskanie pozycji lidera hiszpańskiej La Liga. Po sobotnim zwycięstwie Realu Madryt nad Getafe 1:0 Barca spadła na drugie miejsce w tabeli i aby jechać na przyszłotygodniowe El Clasico w Madrycie w roli lidera, musi pokonać na własnym stadionie ligowego średniaka, jakim jest Celta Vigo.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski ocenia reprezentację Polski: Powinniśmy się zastanowić

FC Barcelona podała wyjściowy skład drużyny Xaviego Hernandeza na to spotkanie, a w nim oczywiście znalazło się miejsce dla kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, który ma zadbać o zdobywanie bramek dla Barcy. Do zespołu po kontuzji wrócił Holender Frenkie De Jong, który zasiądzie na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty grają za to m.in. Gerard Pique, Marcos Alonso czy Ferran Torres.

Xavi nie może w ten weekend skorzystać z takich piłkarzy, jak Memphis Depay, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Kounde czy Hector Bellerin.

Skład FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo:

Marc-Andre Ter Stegen - Alejandro Balde, Gerard Pique, Marcos Alonso, Jordi Alba - Gavi, Sergio Busquets, Pedri - Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres.

Barcelona ma jasny priorytet. To ma być nowy kolega Lewandowskiego

Początek spotkania 8. kolejki La Liga FC Barcelona - Celta Vigo o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.