FC Barcelona - Celta Vigo. Szansa na gole Lewandowskiego. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

FC Barcelona zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Zespół trenowany przez Xaviego Hernandeza traci do liderującego Realu Madryt zaledwie trzy oczka. Jeśli uda im się pokonać Celtę Vigo zrównają się więc punktami z drużyną Carlo Ancelottiego, z którą już w przyszły weekend (16.10) spotkają się w bezpośrednim starciu.

Robert Lewandowski trafi przeciwko Celcie?

Dla Polaka mecz przeciw Celcie Vigo, będzie kolejną szansą na poprawę statystyk indywidualnych. Kapitan reprezentacji Polski do tej pory zagrał w siedmiu spotkaniach, w których zdobył dziewięć bramek, dokładając do tego dwie asysty. W lidze hiszpańskiej nie ma lepszego strzelca od Lewandowskiego.

Niedzielne spotkanie może być przez Xaviego potraktowane jako szansa na sprawdzeniu paru rezerwowych. Tak twierdzi kataloński "Sport", który napisał, że szkoleniowiec chce oszczędzić kluczowych piłkarzy na mecze w tygodniu. Przypomnijmy, że we wtorek FC Barcelona zagra z Interem Mediolan w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnie spotkanie obu drużyn zakończyło się wygraną mediolańczyków 1:0. Cztery dni później odbędzie się słynne El Clasico.

W trwających rozgrywkach bilans FC Barcelony to sześć wygranych i jeden remis (0:0 z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce). Natomiast dzisiejszy rywal drużyny Polaka zgromadził do tej pory równo 10 punktów, na co złożyły się remis, trzy zwycięstwa i taka sama liczba porażek.

Gdzie i kiedy można oglądać Barcelonę? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Transmisja meczu FC Barcelona - Celta Vigo odbędzie się na kanale Eleven Sports 1, a także w serwisach w serwisach Canal+ Online oraz Polsat Box GO. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.